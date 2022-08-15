缅甸：军政府今再加判昂山素季六年监禁 国际谴责这是政治审判

昂山素季

缅甸军方指定的特别法庭周一（8月15日）秘密审判了原缅甸民主运动领导人昂山素季，消息人士透露说，法庭以贪腐为由判决昂山素季六年监禁。此外，她还面临多项指控，从贪腐到选举舞弊都有，如果所有罪名成立，可能会被判处逾百年徒刑。

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据法新社指出，缅甸军政府加强了对昂山素季的控制，周一，这位诺贝尔和平奖得主、被政变推翻的前领导人，在系列审判期间被判处额外的六年监禁，国际社会谴责称，这是政治审判。此前，昂山素季被军政府指控犯有4项腐败罪名，判处共11年监禁。

据知情人士透露，她在军方特别法庭出庭时身体健康，在宣读判决书后没有发表评论。

在2021年2月1日军事政变期间被捕的昂山素季，今年六月被缅甸军政府送往内比都的一处监狱单独关押，监狱内还设置了一个法庭用于审判昂山素季。缅甸军政府对她的审判在一年多前开始，在闭门的情况下继续进行，她的律师同样也被禁止与新闻界和国际组织交谈。

法新社说，昂山素季被许多罪行盯上了：违反可追溯至殖民时代的国家机密法、选举舞弊、煽动叛乱、腐败……也就是说，她冒着入狱数十年的风险。

4月底，昂山素季已因收受仰光地区前部长贿赂60万美元和超过11公斤黄金，根据反腐败法被判处五年徒刑。

之前，她也曾因非法进口和持有对讲机、违反新冠病毒限制和煽动公共秩序而受审。

政治学者大卫·马西森（David Mathieson）告诉法新社：“对国内和国际的愤怒充耳不闻，惩罚昂山素季及其亲属的审判旨在抹去缅甸的民主历史”；他继续说：“他们（军政府）的意图对每个人都很清楚，除了国际社会。” 一些观察家也认为，国际社会对缅甸军政府的制裁太轻了。

除昂山素季本人，她的几个亲戚也被判处重刑：一名前部长被判75年徒刑，她的一名合作者被判20年徒刑。昂山素季的政党的一名前成员被判处死刑，并于7月底被处决。

其他异议份子或流亡或躲藏起来。其中一些被罢免的民选官员组成了一个平行的“民族团结政府”（NUG），目的是破坏军政府的合法性。但它不控制任何领土，也没有得到任何外国政府的承认。

法新社指出，昂山素季在缅甸仍然是一个非常受欢迎的人物，即使她的国际形象因无法保护穆斯林少数民族罗兴亚人而受损，他们是2016年和2017年军队虐待的受害者——华盛顿称这是“种族灭绝”！

诺贝尔和平奖获得者昂山素季现年77岁，在过去33年中有17年被关押，大部分时间是软禁在家。据昂山素季的支持者和独立分析人士表示，对她的指控旨在使军方攫取权力合法化，并阻止她重返政坛。