美日韩在夏威夷举行弹道导弹防御演习 美日防长通话：重申对加强联盟的共同承诺

美国/日本/韩国

美国国防部8月15日通过声明宣布，8月8日至14日，美国海军、日本海上自卫队和韩国海军在夏威夷太平洋导弹发射设施（PMRF）沿海的多国“太平洋龙”（Pacific Dragon 2022）演习期间，参加了导弹预警和弹道导弹搜索和跟踪演习。

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据悉，来自澳大利亚皇家海军、加拿大皇家海军、日本海上自卫队、韩国海军、美国导弹防御局和美国海军的部队参加了今年的“太平洋龙”联合演习。“太平洋龙”是一个两年一次的演习，旨在改善有关区域防空和导弹防御能力的战术和技术协调以及互操作性。今年的“太平洋龙”演习的训练科目中包括使用“标准-3”Block IA（SM-3 Block IA）导弹对短程弹道导弹的实弹拦截。

五角大楼的声明称：“美国、日本和韩国的参与者根据三边信息共享协议共享战术数据链信息。继6月11日在新加坡举行的美韩日三边部长级会议之后，这次导弹预警和弹道导弹搜索和跟踪演习表明，美国、韩国和日本致力于进一步开展三边合作，以应对朝鲜的挑战，保护共同的安全和繁荣，并加强基于规则的国际秩序。”

值得一提的是，稍早确认再次感染新冠病毒的美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周一与日本新任防卫大臣滨田靖一进行了通话。据五角大楼介绍，“奥斯汀部长祝贺滨田大臣的新职位，谈到了美国和日本人民之间深厚的友谊纽带，并重申了对加强美日联盟的共同承诺。在通话中，两位领导人就广泛的区域安全和联盟问题交换了意见。他们确认在一系列旨在确保自由和开放的印度-太平洋的具体和创新的防务举措上进行合作。”