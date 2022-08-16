新加坡候任总理警告：中美恐“梦游般”走向冲突

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新加坡候任总理、现任副总理兼财政部长黄循财8月15日在受访时表示，如果美国和中国不相互接触并缓和在台湾问题上不断上升的紧张局势，就可能“梦游般地陷入冲突”。

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黄循财当天在接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）专访时表示，中美关系的不确定性越来越大，近期的事态可能导致台海局势迅速升温，使局势更容易变得更危险。

黄循财说，在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)访问台湾和中国随后在该岛周围进行军事演习之后，世界两大经济体之间的关系正处于“非常令人担忧”的轨道上。他解释说：“我们开始看到两国做出的一系列决定将把我们带入越来越危险的领域。”

黄循财称：“正如他们所说，没有人故意想上战场，但我们却梦游般地陷入冲突。”他补充说：“而这是最大的问题和危险。”

黄循财在采访中对在台湾海峡或南海可能发生的事故表示担忧，他引用了2001年中美南海撞机事件。当时在美国表示遗憾后，北京最终释放了美军机组人员，并归还了飞机。

黄循财说，中美关系的走向是令人担忧的，也正步入越来越危险的境地。虽然双方都说不想发生冲突，但敌对关系相信会持续一段时日。中美各自的国内政治也使两国更难作出任何让步。

黄循财说：“如果今天有什么事故发生，后果会更难处理。所以我们担心的是会出现这种导致险些擦枪走火、意外和误判的情况，事态也会变得更糟。我们当然希望两边领导层可以持续沟通，尤其是在最高层级，从而做出合理和理性的决定，避免情况恶化。”

报导指，新加坡是亚洲最积极表态的国家之一，其呼吁中美两国避免发生破坏性的冲突，这种冲突可能很快就会开始波及该地区的小国。作为一个依赖贸易的城市国家，新加坡支持美国在亚洲的强大存在，允许美国进入军事设施，同时也把中国作为其最大的贸易伙伴。