欧盟寻求加强与太平洋地区的经济和安全联系

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欧盟驻太平洋大使席姆（Sujiro Seam）8月16日在受访时表示，随着该地区地缘战略竞争的加剧，欧盟正努力通过经济联系和新的安全承诺来加强其在太平洋地区的存在。

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2019年9月出任该职位的席姆大使在访问新西兰期间接受路透社采访时说，欧盟长期以来一直被视为太平洋地区的发展伙伴，它希望也被视为经济和战略伙伴。欧盟的推动是在大国争夺该地区的影响力之际进行的，在中国今年与所罗门群岛签署新的安全框架协议之后，美国和澳大利亚加强了在太平洋地区的接触。

席姆在采访中表示：“太平洋的地缘战略重要性得到了所有人的认可，包括欧盟在内。”欧盟在太平洋地区长期存在，主要是通过法国与法属波利尼西亚的关系。2021年9月，欧盟宣布了其《欧盟印太合作战略》，并设定了一个3000亿欧元的全球基础设施基金，席姆说这有助于促进双方的关系。

席姆说，欧盟在太平洋地区有几个正在进行的发展项目，并且正在研究采取更多的项目。他指出，欧盟正在敲定计划，花费500万欧元对基里巴斯的基里蒂马蒂岛建立一个码头进行可行性研究。

席姆表示：“我们一直说我们在该地区的立场不是针对任何人。我们在这里不是为了遏制中国。”然而，当各国决定与谁合作时，重要的是他们要评估后果，如这些国家是得到了发展援助还是贷款。

席姆说：“来自中国的大部分援助实际上......是贷款。所以这增加了这些国家的债务脆弱性。”他谈及，促进欧盟在太平洋地区存在的战略的一部分是提供经济机会，欧盟已经与太平洋岛国政府签署了一些贸易伙伴关系，并正在与汤加谈判一项类似的协议，以使其更好地进入欧洲市场。

据席姆介绍称，欧盟还计划加强其在印太地区的海上监视的足迹。法国军队在该地区拥有常驻军事资产，过去曾被用来为欧盟的项目提供支持。

此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）近日在出席东盟系列会议时强调，“亚太地区无疑正在成为世界的重心。”他表示，欧盟将强化与东盟合作，并增加在亚太地区的参与。