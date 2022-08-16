法军军机编队在72小时内完成向亚太地区部署

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2022年8月10日，包括3架“阵风”战斗机在内的一支法国空天军军机编队开始了一次向亚太地区的远程战略部署。代号“亨利·布朗”（Henri Brown）的第一阶段任务于8月10日在法国本土开始，8月12日在位处南太平洋的新喀里多尼亚结束。由三架“阵风”战斗机、两架A330MRTT多用途加油机和两架A400M军用运输机组成的军机编队在不到72小时内执行了这一武力投送任务。

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法国国防部的声明指出，“在空中飞行期间，3架‘阵风’战斗机与一架A330MRTT多用途加油机进行了两次空中加油作业。在与位于法国本土的里昂-凡尔登山基地的作战计划和指挥中心（CAPCO）的联系中，他们通过战术数据链收到了敌艇的位置。一旦找到并确定了目标，三架‘阵风’战斗机模拟联合发射六枚单机常规远程巡航导弹（SCALP），以确保同时对目标产生影响。”

法国国防部称：“‘亨利-布朗’部署任务是法国武装部队的一项真正的壮举，是一项有助于实现‘感知/预测’和‘干预’战略功能的行动部署。这项任务涉及空天军部队人员、法国行动指挥中心和主权部队。”

该声明表示：“这次快速部署肯定了法国有能力在短时间内将自己投射到世界任何地方，利用其资源，特别是空天军部队的资源，以及其预先部署的部队网络、盟友和合作伙伴，在最高层开展战斗行动。”

据了解，这批军机在太平洋地区部署的第二阶段将是3架‘阵风’战斗机和一架A330MRTT多用途加油机参加由澳大利亚皇家空军于8月19日至9月8日在该国举办的“黑色沥青2022”国际演习（Exercise Pitch Black 2022）。

法国驻新喀里多尼亚军队的一架CN-235运输机和两名机组人员也将参加此次演习。这个为期三周的17国空军演习的目的是训练空勤人员在敌对环境中的初期反应。参与演习将提高行动准备，并加强伙伴国和盟国之间的军事合作。

总代号“天马2022”（PEGASE 2022）部署任务的第三阶段将从9月11日至18日进行。由170人组成的混合部队将从澳大利亚达尔文出发，在印度尼西亚和新加坡停留后返回法国，执行空中外交任务，推广法军的专业知识，并与当地空军进行业务合作。

法国空天军少将格罗恩（Stéphane Groën）介绍称：“法国武装部队部署在世界各地，并能够参加由其区域盟友组织的多国演习。”他补充说：“要做到这一点，我们依靠我们的部队和力量投射资源，特别是空天军部队、其预先部署的部队网络、盟友和合作伙伴。”

格罗恩称：“我们的武装部队采用高水平的国际合作，以加强法国与我们在世界各地的盟友和合作伙伴的联系和互操作性；同时，我们致力于和平、安全和行动自由的原则。”