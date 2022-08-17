以色列与土耳其宣布将全面恢复外交关系

政治

17日下午，以色列和土耳其宣布，两国同意全面恢复外交关系并将相互重新任命大使。2010年，以军武力拦截驶往加沙地带的土耳其救援船，造成多名土耳其人丧生，土方随后宣布召回驻以大使，以土关系陷入低谷。到2016年双方才同意实现两国关系正常化。

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据阿纳多卢通讯社报道，土耳其外交部长恰武什奥卢17日当天说，“我们将采取一系列正常化关系的步骤，其中包括重新相互任命大使。此前，我们与（以色列总理）拉皮德在新闻发布会上进行过声明，而重新任命大使的工作目前已经开始。”

恰武什奥卢评价称：“由于这些努力，以色列迈出了积极的一步”，“当然，我们土耳其，也已经决定任命一名大使前往特拉维夫”。他表示，土方正在拟定驻特拉维夫的人选名单，在经提交土耳其总统埃尔多安批准后将正式开始工作。

但恰武什奥卢在当天与吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫的新闻发布会上重申，此举不代表土耳其放弃支持巴勒斯坦事业。

另一方面，以色列总理拉皮德当天也宣布，以色列和土耳其已同意全面恢复两国外交关系，并将重新任命大使。他称，“与土耳其恢复关系对区域稳定有重要意义，这对以色列的经济、贸易和文化交流来说都非常重要。”

早在2010年时，以色列海军拦截一支向加沙地带运送援助物资的土耳其船队，导致其中一艘船上9名土耳其人死亡，两国关系随之陷入低谷。虽然土以2016年短暂恢复过正常关系，2018年却又因为以色列军队在加沙边境地区杀害了60名抗议美国将驻以大使馆搬迁到耶路撒冷的巴勒斯坦人，而互相驱逐大使。但2020年开始，土耳其开始向埃及、阿联酋、以色列和沙特阿拉伯示好，尝试修复与一些周边国家的关系。目前除了埃及外，其他三国关系都进展顺利。

与此同时，以色列也在寻求改善与地区大国的紧张关系。同样在2020年，以色列、巴林、阿联酋和摩洛哥签署了“亚伯拉罕协议”（Abraham Accords），率先实现了与巴林、阿联酋和摩洛哥之间的关系正常化。自2021年6月以色列政府换届以来，土以官员开始频繁接触，两国关系解冻明显。

今年3月，应埃尔多安的邀请，以色列总统时隔14年访问土耳其，埃尔多安则形容此访是两国关系回暖的“转折点”。5月-6月期间，土以两国外长顺利实现互访，这是15年来土耳其外长首次访问以色列。