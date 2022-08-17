嫌犯哈迪·马塔尔（Hadi Matar）的首次“坦白”

拉什迪遇刺案

袭击拉什迪的凶手哈迪-马塔尔（Hadi Matar）说他崇拜霍梅尼。根据《纽约邮报》的报道，凶手并没有把自己的崇拜和行刺联系在一起，他还是没有讲清楚作案动机。

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哈迪-马塔尔还解释说，他只阅读了“萨尔曼·拉什迪 (Salman Rushdie) 撰写小说《撒旦诗篇》的部分段落”。

拉什迪撰写《撒旦诗篇》后不久受到死亡威胁。1989年2月14日，伊朗最高领袖霍梅尼还颁「教令」（fatwa），鼓吹全球穆斯林杀掉拉什迪。他遂在英国警方安排下，化名“安东”（Joseph Anton）躲藏起来，大部分时间居于威尔斯的偏远农舍，起初半年更换过56处安全屋。

他记述当年生活如同被禁锢，即使想跟儿子在公园踢波，都是“不可能实现的梦”。那期间，相关的两名外语版翻译遇袭一死一伤，一名挪威出版商被枪击重伤，他也跟妻子离婚。直至1997年哈塔米出任伊朗总统声称不再追杀他，他才逐步结束匿藏生涯。

哈迪-马塔尔 (Hadi Matar) 在 肖托夸(Chautauqua)县监狱接受《每日邮报》的视频采访时表示：。“我尊重阿亚图拉（对伊朗等国伊斯兰教什叶派领袖的尊称）。我认为他是个了不起的人。我可说的也就是这些了”。

哈迪·马塔尔还表示：他“不喜欢”拉什迪。“他是攻击伊斯兰教的人，他攻击了他们的信仰”。他并解释说他有观看了 优酷播出的上拉什迪的视频。

因写作并出版小说《撒旦诗篇》而被伊朗判处死刑并被追杀33年的印度裔英国作家萨尔曼∙拉什迪（Salman Rushdie）8月12日在纽约州登台准备开始一场讲座时，突然遭到一个冲上讲台的凶嫌的袭击，虽然身体多处受伤，但送医手术救治后目前没有生命危险。