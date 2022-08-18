日中两国高级官员在中国举行长时间会谈

日中关系

日本政府官员周四表示，日本国家安全顾问与中国最高级别的外交官就台湾和乌克兰问题进行了长达 7 个小时的讨论。法新社指出，亚洲两个最大的经济体之间的关系时有紧张，原因是对日本军国主义历史的争议和今天仍然存在的领土争端。

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据法新社报道，受中国邀请的日本国家安全官员秋叶武夫，周三前往天津会晤了中国国务委员杨洁篪。两人就国际地缘政治进行讨论，其中包括中国在台湾周围举行的军事演习，俄罗斯对乌克兰的入侵以及朝鲜问题。

8 月 4 日，在美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后，中国的五枚弹道导弹在军事演习中，落入日本的专属经济区，东京为此向北京提出抗议。中国方面，则将日本政府两名现任部长周一去供奉二战日本战犯的靖国神社进行参拜称为是 "严重挑衅"。

在会谈中，秋叶武夫向杨洁篪 "传达了日本对台湾的立场"，并强调了台湾海峡 "和平与稳定 "的重要性。

日本国家安全秘书处的一名官员对法新社说，秋叶武夫与日本首相岸田文雄一样，"谴责 "北京最近的武力展示。据要求匿名的同一消息来源称，秋叶武夫和杨洁篪还讨论了有关钓鱼岛的双边争端。

7月初，在一艘中国护卫舰曾经过东京称为尖阁岛、北京称为钓鱼岛的相关海域，日本为此曾向中国提出抗议。

周三，秋叶武夫重申了日本有关钓鱼岛领土主权的立场，并对中国日益增长的海上自信表示担忧。

本次日中高级官员的会谈是在9月29日，日中关系正常化50周年之前举行的。

会谈双方还就 "共同努力实现具有建设性和稳定性的双边关系"达成一致。