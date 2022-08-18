日本新增确诊病例约25.5万例 创新高

日本疫情反弹

日本正遭受第7波新冠疫情侵袭，18日新增确诊病例逾25万5000例，创新高纪录。在47都道府县当中有21道县新增确诊病例创当地新高纪录。

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日本放送协会（NHK）报导，日本全国18日新增新冠确诊病例25万5532例，高于8月10日25万347例，创下新高纪录。

北海道、岩手、秋田、山形、福岛、新潟、富山、石川、山梨、长野、三重、和歌山、冈山、广岛、山口、德岛、爱媛、长崎、熊本、宫崎、鹿儿岛等21道县今天新增确诊病例创当地新高。

东京都18日新增2万7453例、大阪新增2万4323例、神奈川县新增1万9例、爱知县新增1万7993例、埼玉县新增1万1187例、福冈县新增1万3115例、兵库县新增1万2268例。

日本18日通报确诊死亡人数有287人，其中东京都27人、爱知县25人、神奈川县20人、大阪府19人。

到目前为止，日本境内（包括机场检疫查出的）确诊病例累计1646万4914例，加上钻石公主号邮轮乘客及船员712例，总计1646万5626例。

确诊后死亡者在日本境内为3万6289人，加上钻石公主号乘客13人，总计3万6302人。