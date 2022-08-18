韩国决意经援平壤换和平 朝鲜以巡航导弹回应

韩国/朝鲜/巡航导弹

韩国统一部长官权宁世18日就新政府对朝路线图“大胆构想”表示，今后将对朝释放更为具体的信息，营造朝鲜可以接受该构想的条件。但17日上午，朝鲜向西海发射了2枚巡航导弹。被认为是开发新型导弹开发的同时还针对韩国总统尹锡悦就任百日，以及前一天开始的韩美联合军事演习事前演习等发动的挑衅。

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据韩联社今天报道称，韩国统一部长说：将就大胆构想对朝释放具体信息。权宁世当天在国会外交统一委员会全体会议上进行工作汇报时就“大胆构想”推进方向作出上述表述。权宁世表示，政府今后将对朝释放更具体的信息，并继续向国内外说明这一路线图。他强调，政府将同美方保持紧密沟通，并争取中方等有关国家的支持。政府还将通过相关部门的合作细化（大胆构想）推进体系和分阶段落实的工作内容、与朝协商方案等主要工作的推进方案，并筹备与朝协商。

权宁世表示，“大胆构想”是指根据朝鲜无核化进展，韩方采取包括经济、政治、军事相应措施在内的全面、果断的构想。政府将从初期谈判起积极探索经济援助措施。

据朝鲜日报报道，17日上午，朝鲜向西海发射了2枚巡航导弹。被认为是开发新型导弹开发的同时还针对韩国总统尹锡悦就任百日，以及前一天开始的韩美联合军事演习事前演习等发动的挑衅。而就在两天前，尹锡悦在光复节致辞中提出“大胆的构想”称：“如果朝鲜真诚地参与无核化谈判，将果断地给予补偿”

该报说，朝鲜此次导弹挑衅距离上次6月5日发射弹道导弹时隔72天的时间，尹锡悦政府上台后仅导弹发射就已经是第四次。巡航导弹发射则是现政府上台后的首次，继1月之后的第二次。

巡航导弹与弹道导弹不同，虽不违反联合国安理会决议，但具备“镊子式”的远程精准打击能力，会对韩国安全构成巨大威胁。

据韩民族日报报道，朝鲜在尹锡悦发表对朝政策“大胆构想”两天后发射导弹。朝鲜是在韩国总统尹锡悦就任满百天的17日发射了2枚巡航导弹。

该报称，值得关注的是，尹锡悦光复节讲话时提出对朝政策路线图“大胆构想”，称若朝鲜愿意参与无核化谈判，将对朝鲜提供大规模粮食支援，发电和输配电等基建支援。而朝鲜仅两天后就发射导弹。韩美将于22日开始进行“乙支自由护盾”（UFS）下半年联演，16日至19日期间进行该联演的预备演习——危机管理演习。有观点认为，朝鲜选择在此时间点发射导弹，除了旨在给韩方的“大胆构想”泼冷水，还意在针对韩美时隔5年重启的机动联演。