韩国外长宣布参与芯片四方联盟 约半韩企赞成

芯片四方联盟

韩国外交部长8月18日宣布，韩国将出席由美国领导的芯片四方联盟（Chip 4）的初步会议，参与国家还包括日本和台湾，以及主要微芯片制造商集团。

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路透社分析，芯片出口大国，是国际经济的风向标之一，韩国宣布出席芯片四方联盟预备会，不仅增加韩国对华贸易的赌注风险，韩国对中国出口芯片（半导体）和微加工技术，也涉及美、中两国在竞争中的优势。

路透社指出，韩国在是否参加芯片四方筹备会的问题上要在美中之间进行权衡。中国虽然是韩国芯片最大市场，但美国的技术，如芯片设备是制造芯片的关键，而且美国也是韩国芯片主要市场。

据韩国国际贸易协会的数据，2021年，中国占韩国700亿美元内存芯片出口的48％。

在对记者的评论中，外交部长朴振没有详细说明芯片四方联盟将讨论什么，只透露韩国将出席会议。

根据韩国工商会周三（8月18日）公布的企业调查，在300家韩国出口商中，有53%的企业表示韩国应该加入美国领导的集团，41%的企业表示应该暂时不加入，仅5%的企业反对加入。

美国总统拜登本月签署了《芯片法案》，为芯片制造和研究提供520亿美元的补贴，并为芯片厂提供约240亿美元的投资税收减免。

对此，中国商务部周四表示，中共反对美国新的芯片法案，并在必要时采取有力措施维护其合法权益。