韩媒称日本两艘新宙斯盾舰将搭载1000公里射程导弹

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日本政府计划在新建造的两艘宙斯盾舰上搭载射程超过1000公里的巡航导弹。韩民族报引述批评称，日本此举是为了确保直接打击朝鲜、中国等周边国家导弹基地的“对敌基地攻击能力”（反击能力），是背离和平宪法“专守防卫”原则的行为。

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韩民族报今天引据《读卖新闻》17日消息，多名日本政府相关人士透露，日本政府计划在新建造的宙斯盾舰上搭载可攻击地上目标的巡航导弹。新舰艇为确保破坏敌方导弹发射基地等的“反击能力”进行设计。

日本政府早已放弃在本土部署导弹防御系统“陆基宙斯盾”（Aegis Ashore），取而代之的是在2020年12月决定建造两艘配备宙斯盾战斗系统的舰艇。新舰艇将配备最新型SPY-7雷达和可拦截巡航导弹的SM-6反弹道导弹。而目前有意进一步在新舰艇上搭载射程超过1000公里的巡航导弹。

计划搭载的导弹是三菱重工业射程为200公里的“12式陆基反舰导弹”，防卫省正在对该导弹进行改良，将其射程可延伸至约1000公里。这样一来，新舰艇不仅具备最尖端的雷达和弹道导弹拦截系统，还将具备远程攻击能力。

该报道称，日本于去年3月部署最新型宙斯盾舰“羽黑”号，目前拥有8艘宙斯盾舰。《读卖新闻》称目前宙斯盾舰的活动海域包括钓鱼岛海域等，而新舰艇则计划要经常部署在日本海，负责警戒朝鲜导弹威胁。在最坏的情况下，两艘新舰艇将直接负责打击平壤。