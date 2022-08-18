马来西亚前首相纳吉上诉案开庭 或入狱或再搏政坛

马来西亚/纳吉贪腐案

马来西亚最高法院18日开始审理前总理纳吉布-拉扎克的上诉，这位前首相因腐败被判处12年监禁，如果判决罪成，纳吉将入狱。但如果上诉庭审最终的无罪判决将为他重新掌权铺平道路。

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据法新社说，马来西亚联邦法院周二拒绝了纳吉布-拉扎克提出的重审要求，为上诉终审举行听证会铺平了道路，听证会直到8月26日。

庭审听证会开始时的第一个惊喜是辩护律师希斯彦-德-波德（Hisyam Teh Poh Teik）宣布他想从该案中退出辞职。

马来西亚最高法官Tengku Maimun Tuan Mat提醒该律师，他不能解除自己的职务。法官要求休庭。

纳吉布-拉扎克于2020年在1MDB案件中被判处12年监禁和2.1亿林吉特（4200万欧元）的罚款，该案件是一个具有全球影响的数十亿美元的欺诈案。该判决在2021年12月的上诉庭审中得到确认。

马来西亚人对主权财富基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）被掠夺有愤怒，该基金本应有助于马来西亚的经济发展，这对自2009年以来主政的纳吉布领导的联盟在2018年的选举中意外失败起到了推波助澜很大作用。

这位仍然是国会议员的前首相目前被保释，并一直坚持自己是清白的。

他的律师说，如果维持原判，纳吉将立即开始服刑。

如果是无罪释放，将使现年67岁的纳吉能够重返政坛，并试图在一个他仍然很受欢迎的国家重新获得他以前的首相地位。

周四，当纳吉到达法庭时，受到一群约70人的呼喊欢迎，他们高呼 "bossku"，意思是你是"我的老板"，这是纳吉的支持者集结的口号。