平壤强势拒绝首尔提出的以经援换取朝鲜无核化的提议

朝鲜/韩国

朝鲜领导人金正恩与他的妹妹金与正 资料照片 2018年4月27日 照片,

朝鲜领导人金正恩的强势妹妹金与正周五拒绝了韩国的经济援助提议。韩国政府建议提供巨额经济援助以换取朝鲜的无核化。金与正说这是荒唐的，并说她讨厌韩国总统尹锡悦这个人。

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据本台报道，韩国总统尹锡悦本周向朝鲜提出了一项粮食、能源和基础设施的一揽子援助计划，换取朝鲜放弃核武器的和平计划。但金正恩的妹妹金与正说，这个提议是"荒唐的"。

事实上，分析人士说，平壤接受尹锡悦2022年5月在就职演说中首次提出的提议的可能性很小，因为朝鲜长期以来一直说它不会接受这样的交易。据朝鲜官方的朝中社援引金与正的话说，"当你认为用'经济合作'来换取我们的荣誉、我们的核武器的计划是尹锡悦的大梦想、大希望和大计划时，你就会意识到它真的很简单，而且还是很幼稚的，"

金与正还说，"很明显，我们不会与他面对面地坐下来。" 金与正指责韩国将已经被朝鲜拒绝的建议拿来炒冷饭。"她说：“没有人用自己的命运换取玉米饼。”

韩国总统办公室对金与正的 "贬低 "言论表示深深的遗憾。但说，“经济援助的提议仍然有效。” 韩国总统办公室称，北朝鲜方面的这种态度既无助于朝鲜半岛的和平与繁荣，也无助于其自身的未来。这只会加剧北朝鲜在国际舞台上遭孤立。"

上周，平壤威胁要对韩国进行 "致命的 "报复打击，平壤指责韩国最近在朝鲜领土上散播新冠病毒。这一威胁是在金正恩7月说他的国家在与美国和韩国发生军事对抗时 "准备部署 "核威慑力量的情况下发生的。

星期三，平壤又发射了两枚巡航导弹。

据名为世宗研究所朝鲜研究中心主任音译为张成章说，金与正的声明 "明确重申 "平壤永远不会放弃核武器。因此，张成章认为，尹锡悦政府的对朝政策将不可避免地需要进行 "根本性的修改"。

2022年，朝鲜进行了一系列创纪录的武器试验，包括自2017年以来首次发射一枚洲际弹道导弹。华盛顿和韩国官员一再警告说，朝鲜正准备恢复核试验。