美国与韩国对朝鲜拒绝经援换无核表遗憾

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韩国外交部长官朴振19日同美国国务卿安东尼·布林肯通电话，双方对朝鲜拒绝韩方的对朝政策路线图“大胆构想”表示遗憾。朝鲜领袖金正恩的妹妹金与正今天拒绝该计划，称没有人会拿自己的命运来换玉米饼。

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韩美外长今天通电话，对朝鲜拒绝对朝路线图表示遗憾。据韩国外交部表示，韩美外长对朝鲜劳动党副部长金与正当天发表的谈话内容表示遗憾。双方商定在保持稳固的韩美联防态势的前提下，将与国际社会紧密合作，并毫不动摇地倾注外交努力促使朝鲜停止挑衅，重返无核化谈判轨道。

外交部表示，两国外长在通话中共同评估了近期的韩半岛局势，并商定持续加强合作，致力于抑制朝鲜挑衅，引导其重返对话之路。双方在通话中就总统尹锡悦在光复节致辞中提到的“大胆构想”进行了后续协商，布林肯重申了美方对“大胆构想”的强烈支持。

据该报道，两国外长当天还就近期韩日关系和朴振的访华成果交换意见。双方商定，将基于自由、民主、人权等共同核心价值观为维护印太地区的和平稳定加强双边合作。就台海问题，双方重申，该地区的和平稳定非常重要，印太地区的安全与繁荣离不开台海和平。