古特雷斯参观“希望之船”

避免粮食危机

联合国秘书长古特雷斯20日在土耳其伊斯坦布尔监督了两艘参与黑海谷物倡议船只起航。古特雷斯呼吁，必须保障俄罗斯的化肥和农产品能够“畅通无阻”地进入全球市场，否则全球粮食危机最快可能于明年爆发。

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法新社报导，古特雷斯（Antonio Guterres）在伊斯坦布尔的联合协调中心（JCC）表示，“所有政府和私营部门都应合作，以将它们（俄国化肥及农产品）运往市场。”

联合协调中心专门负责监督基辅和莫斯科7月签署的乌克兰粮食出口协议执行情况，并由联合国和土耳其担任担保人。

据报导，乌国谷物出口协议还保障俄罗斯在西方制裁下出口其农产品和化肥。

古特瑞斯指出，“我们在伊斯坦布尔和敖德萨（Odessa）看到的只是解决方案（指乌国谷物出口协议）中较明显的部分。交易的另一部分是保障俄罗斯食品和化肥在全球市场畅通无阻，这两类货物不受国际制裁”，尽管如此，他说，俄国的粮食和化肥出口仍面临“障碍”。

他强调，“若是2022年没有化肥，2023年就可能发生粮食不足的状况。从乌克兰和俄罗斯获得更多粮食和化肥，对于进一步稳定商品市场和降低消费价格至关重要。”