朝鲜增加进口中国口罩与手套 但宣布抗疫胜利

朝鲜/新冠病毒

中国贸易今天周六显示，朝鲜在宣布战胜新冠肺炎病毒之前不久，曾在 7 月从中国进口了超过 100 万个口罩和 15,000 双橡胶手套。

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据路透社今天报道说，平壤上周宣布战胜了冠状病毒，结束了与“发烧”病例的斗争，该病例已上升至 477 万例。自 7 月 29 日以来，朝鲜就没有登记任何新的此类疫情案件。

尽管如此，根据中国海关公布的数据，中国 7 月份向朝鲜出口了 123 万个口罩，价值 44,307 美元，较上月的 17,000 个显示激增。

数据显示，从 1 月到 7 月，也就是有数据的最后一个月，朝鲜从中国购买了超过 1193 万个口罩。数据还显示，朝鲜 5 月份没有从中国进口任何 新冠病毒防控产品。中国对朝鲜的整体出口从 6 月份的 1905 万美元飙升至 7 月份的 5974 万美元。

最大的出口产品是半精米或全精米、香烟、碳酸钠和烟熏天然橡胶片。而中国海关数据显示，朝鲜在 7 月购买了价值 516 万美元的半精米或全精米、198 万美元的大豆油和豆油及 121 万美元的砂糖。