美韩联合军演

华盛顿正寻求提振与其亚洲亲密盟友的战略关系。8月22日，美韩将举行四年来最大规模联合军事演习。

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这场名为“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Shield）的联合军演将由数万名官兵进行海、陆、空三军的实弹演习。演习内容包括联合模拟攻击、增强前线部队、确保大规模杀伤性武器安全的模拟。

南韩国防部一名官员对媒体表示，各部队还将练习使用无人机进行监视，以及演练因俄罗斯侵略乌克兰而出现的战争新发展。

此次的演习标志着前南韩将背离前总统文在寅所奉行的缓和南北韩关系的政策。

美国前总统川普执政时期搁置美韩军演，当时川普和文在寅同北韩领导人金正恩举行会谈并撤回美韩军事合作，以对平壤释出善意。

然而，围绕签署正式终结朝鲜战争协定，以及北韩承诺废除核武以换取安全保障的谈判，最终陷入僵局。

川普以费用高昂及不必要为由，不愿恢复美韩联合军演；而在新冠疫情的影响下，重启军演进一步被推迟。

此次美韩重启军事演习的计划已持续数月。在北韩计划进行第七次地下核试验的担忧日益加剧之际，恢复军演的重要性也随之提高。

与此同时，美中关系持续紧张。在本月初美国众议院议长裴洛西访问台湾后，北京不断对台施压。

俄罗斯近期则宣布将接待来自中国、白俄罗斯、蒙古、印度和塔吉克的部队，并将于8月30日起举行为期7日的“东方-2022”（Vostok-2022）军事演习。

首尔特洛伊大学国际关系教授平克斯顿（Dan Pinkston）表示，华盛顿及首尔的高级军官呼吁恢复军演，理由是部队实力因为缺乏针对危机的演练而被削弱。