劳工诈骗甚嚣尘上 香港逮捕5嫌犯

香港/诈骗

香港警方今天报告有五名香港人因涉嫌在东南亚实施劳工诈骗而被逮捕，他们的受害者均被强行关押。

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据法新社今天报道说， 最近几个月，多个香港人讲述了他们在得到虚假的爱情或高薪工作的承诺后，前往缅甸、柬埔寨、泰国和老挝遭到诈骗的情况。他们被诈骗集团拘留并被迫工作。

星期四，香港当局成立了一个特别小组来应对诈骗犯罪。负责打击有组织犯罪办公室的分区专员Tony Ho表示，有36项请求警方援助，几乎都是涉案诈骗。

香港官方周日说，警方已经逮捕了三男两女，他们涉嫌引诱香港人接受 "完全虚谎的 "海外劳工机会。官方说，据信仍有22名受害者被关押在柬埔寨和缅甸，其中9人没有与他们的家人或香港警方联系。报告说，大多数人都获得机票，有些人的护照在着陆时就被没收，然后他们被送到一个中心，在那里他们再被迫诈骗他人。

亲北京的民建联政党官员周日告诉记者，有一个家庭向他们求助，因为该家庭的亲戚在缅甸克伦邦的一个人口贩运中心被关押了约一个月。受害者的家人和亲戚怀疑他受到了身体上的虐待。" 据求救的受害者说，他被迫每天工作10小时以上（......），如果表现不好，就不给他足够的食物。"

据人权律师Patricia Ho周四表示，香港现有的法律不足以打击这种诈骗，因为香港没有专门禁止人口贩运和强迫劳动的法律。