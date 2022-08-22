因应朝鲜核威胁升级，美韩重启大规模联合军演

朝鲜半岛

韩国军队K-9 自行榴弹炮8月22日出现在韩朝边境附近的坡州。美韩两国军队当日起展开自2018年以来最大规模联合军演。

美韩两国军队8月22日起展开自2018年以来最大规模联合军事演习，以应对不断升级的朝鲜核威胁。演习活动将延续到9月1日。美韩在新冠疫情后重启大规模联合军演凸显此前以外交手段推动平壤放弃发展核武器的努力失败。

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美韩因军事同盟关系而长期定期举行联合军演。演习活动自称为防卫性质，但每次都遭到平壤当局的强烈抗议，认为这些演习是攻打朝鲜军事行动的预演。韩国前总统文在寅在位期间，寄希望于以外交推动韩朝和解，实现半岛无核化，美韩联合军演因此缩减规模。2019年底新冠疫情爆发，使得演习活动无法正常举行。但特朗普时期的美朝高层对话并未能推动平壤当局放弃核武开发努力。拜登政府2021年初上台后，朝鲜更无视联合国决议的禁令，陆续恢复此前一度暂停的导弹试射，并于上周试射两枚巡航导弹。美韩两国近期也提醒警惕朝鲜进行第7次核试射。

朝鲜当局在上周五驳回了韩国新总统尹锡悦以经济援助换取半岛无核化的提议。

这是尹锡悦就任韩国总统以来的首次美韩联合军演。

韩国国防部22日发表公报称，美韩自22日展开自2018年以来最大规模的联合军演，因应不断升级的朝鲜核威胁。公报指出，这次以“乙之自由护盾”命名的演习目的在于重建美韩联盟，巩固共同防务架构。

美韩两国在上周的一次会议上，就扩大联合军演规模，以应对朝鲜越来越频繁的导弹试射行为达成共识。

美韩两国目前均为透露这次为期10天的演习的具体内容。以往的美韩军演通常是海陆空三军数万人参与的联合行动。

分析人士预期，平壤当局会以此为借口，再次试射导弹。

本月初，平壤当局曾威胁要对韩国发动“致命”报复，认为韩国应对朝鲜境内新冠疫情爆发负责。金正恩不久前也扬言，倘若与美国或韩国发生冲突，朝鲜将会部署其核威慑力量。