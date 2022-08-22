日本防卫省2023年度预算申请或总计达到6.5万亿日元

日本/亚洲/军事

共同社8月22日援引多名日本政府相关人士透露的消息，获悉了防卫省2023年度预算申请的全貌。报导指，仅遵循岸田政府标准的申请金额就达到5.5947万亿日元（约合人民币2783亿元），创历史新高。加之作为5年内彻底强化日本防卫力的举措，未明示金额的“事项要求”有100项规模，最终预算额或总计在6.5万亿日元左右（约合人民币3232亿元）。据悉，强化对象是远程“防区外导弹”、无人机等7个核心内容。

广告 继续浏览后续

报导援引日本政府相关人士的话称：“事项要求方面将再列入1万亿日元，估计总计6.5万亿日元成定局。”日本2022年度的防卫费约为5.4万亿日元。事项要求的金额之多实属罕见，以及增加金额所需财源如何确保或成为焦点。

报导指，预算申请中，把强化可从对方射程之外实施攻击的“防区外防卫能力”作为首要事项。“对敌基地攻击能力”更名为“反击能力”并拥有一事若得以敲定，预计“防区外防卫能力”将被转为这一用途。将改良日本陆上自卫队12式陆基反舰导弹，加长其射程。其中，陆基发射型导弹将启动旨在尽快部署的量产。

据《读卖新闻》21日报导，日本政府正考虑列装1000枚以上的远程巡航导弹，以西南诸岛到九州为中心进行部署。此外，预算申请还列入以5倍音速以上飞行、难以拦截的“高超音速导弹”研发费。中国和俄罗斯率先推进研发该技术，日本防卫省判断有必要探讨拥有“高超音速导弹”。

预算申请把无人机定位为减少人员受害的革新型装备，提出了除警戒监视和信息收集外，还入手可攻击的机型。设想引入小型无人机，力争在陆海空各领域尽快取得。

报导指，预算申请还提出了强化太空、网络、电磁波等新领域的“跨领域作战能力”。除了日本航空自卫队“宇宙作战群”扩充人员外，还要求在防卫省新设“网络企划课”（暂定名）。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰的战事，预算申请也将完善应对敌国通过散布虚假信息以创造有利形势的“信息战”的措施。日本防卫省将强化包括卫星的信息收集与分析能力、推进旨在利用人工智能（AI）的研究。预算申请还以提升应对事态时的持续性为由，写入了被指短缺的弹药、燃料、火药库的确保以及司令部地下化等内容。