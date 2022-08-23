澳洲皇家空军新任司令：我们将继续在南中国海操作

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据澳大利亚广播公司周一报导，澳大利亚皇家空军新任司令奇普曼(Robert Chipman)在采访中表示，尽管在北京声索的有争议的国际空域“最近发生了一系列不安全事件”，但澳方将继续在南中国海执行监测任务。

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报导提及，澳大利亚国防部在早前曾透露称，澳空军一架P-8A反潜巡逻机5月26日在南海地区遭到一架中国歼-16战斗机拦截。澳方称，拦截对飞机及机组人员造成威胁，澳政府已向中方“表达担忧”。澳大利亚国防部长马勒斯（Richard Marles）向媒体表示，当时中国一架歼-16战机飞得离澳方P-8A飞机很近，并且释放了一些“小铝块”，“非常危险”。

报导指，澳洲皇家空军新任司令奇普曼（Robert Chipman）将最近澳军机与解放军军机的遭遇描述为“至少可以说是强有力的”，并敦促中国军队坚持更高的“专业性”标准。

奇普曼在采访中说：“我们认为中方是一支能力惊人的现代化军队——随之而来的应该是高标准的专业精神，我们希望看到中方的专业精神标准与我们对他们的标准相同”。他于7月1日起接任澳洲皇家空军司令一职。

在他上个月被任命后首次对媒体发表的评论中，这名澳洲皇家空军司令还警告说，中国已经在南中国海建立了“强大的航空航天能力”，但澳方仍然可以在该地区进行军事行动。

奇普曼解释说：“这并不意味着它是不可进入的，也不意味着你在对中国采取行动时不能提供军事效果以实现你的利益，所以我不认为在这个程度上它是我们的专属区域。”

奇普曼在接待来访的美国空军部长肯德尔（Frank Kendall）时说，他不认定与澳大利亚军机的对抗会增加。奇普曼在堪培拉的澳大利亚国防部对媒体说：“当然，我们最近看到了一连串的不安全事件，但这不是一个我们可以看到的持续的趋势线。”

奇普曼解释说：“我们的行动没有改变，对我们来说仍然是照常工作，我们以非常高的标准强制培养我们的人员，他们有能力在有争议的环境中操作，因此我们认为他们有足够的能力继续在南中国海操作。”