日印协调莫迪出席安倍国葬 双方拟9月举行2+2会谈

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自东京方面消息，多名日本政府相关人士8月24日透露，日本与印度两国政府正在协调印度总理莫迪（Narendra Modi）出席将于9月27日在东京的日本武道馆举行的前首相安倍晋三的国葬。据悉，双方还在探讨9月8日在东京举行日印第二次外长、防长“2+2”会谈。

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安倍生前与莫迪建立了良好的私人关系。2018年10月莫迪访问日本时曾造访安倍位于山梨县的别墅。今年7月安倍遇刺身亡后，莫迪还专门发表长文纪念二人多年来的公私来往。对安倍去世的消息，莫迪表示：“我将永远感激他的热情和智慧、优雅和慷慨、友谊和指导，我将深深地怀念他。”

据共同社报导，美日印澳四方安全对话（Quad）首脑峰会今年5月在东京召开时，莫迪也与安倍进行了会谈。预计莫迪9月访日期间将与首相岸田文雄举行会谈。

据了解，莫迪将在9月初接待孟加拉国总理谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）的访问，这被计划为一次重要的区域互动。随后，他将于9月15日至16日出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上合组织领导人峰会。接下来将是在纽约举行的联合国大会年度会议，由于乌克兰危机的持续，这次会议可能会非常重要。

因此，如果莫迪在完成纽约的活动后，在从美国返回德里的途中飞往日本首都，为安倍的国葬而访问东京是有可能的。据悉，在安倍国葬问题上，日本政府打算将参会人数定为6400人。除莫迪外，来自各国的其他政要，包括美国副总统哈里斯和前总统奥巴马，预计也将出席葬礼。

报导指，日本外务大臣林芳正、防卫大臣滨田靖一与印度外交部长苏杰生（S Jaishankar）、国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）预计将出席“2+2”会谈。据分析，日本自卫队与印度军队的联合训练等将成为议题。