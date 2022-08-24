泰宪法法院突然暂停巴育总理职权，副总理巴逸代理总理

泰国政治

资料图片：泰国总理巴育。2022年8月24日，泰国宪法法院宣布暂停巴育的所有总理职权，以便审议其任期是否已经超过宪法规定。在此期间，他将继续以国防部长身份参加政府工作。图片摄于2022年8月23日。

泰国政坛8月24日突然陷入危机。宪法法院当日宣布立即暂停总理巴育所有职权，以便审视他的总理任期是否已经超出了宪法规定的8年限制。在宪法法院做出裁决之前，副总理巴逸将代行总理职务。不过，许多观察人士都认为，宪法法院做出不利于巴育的裁决的可能性不大。

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尽管近期泰国国内不断有反对派声音要求巴育下台，认为他已经达到2017年宪法对总理任期长短的规定，近百人日前曾在首都曼谷抗议示威，但宪法法院这项决定仍然令观察人士颇感意外。

现年68岁的巴育2014年5月发动军事政变，推翻英拉·西那瓦（Yingluck Shinawatra）政府后上台。他虽承诺尽快回归民主秩序，但只是在2019年，也就是他上台五年之后才首次组织立法选举，由此为继续把握政权赢得合法性。期间，民间的抗议运动，尤其是2020年的大规模抗议集会并未能动摇其统治，新冠疫情爆发显然更使他得以进一步加强对社会的控制。宪法法院24日的裁决可以说是他8年来首次严重受挫。

24日，宪法法院5名法官中有4人赞成受理反对派议员的提议，宣布暂停巴育的总理职权，审议他是否已经达到了2017年宪法对总理任期长短的限制。但巴育的支持者认为，巴育的总理任期不应当自2014年政变上台算起，而是应当以2017年新宪法通过作为起点。

宪法法院宣布这项决定后，总理办公室发言人似乎泰然处之，呼吁各党派尊重宪法法院的决定。

巴育并未被排挤出政府。在宪法法院审理其总理任期合法性期间，他仍将以国防部长身份参加政府工作。

宪法法院的审议过程可能需要数周，但观察泰国政局的学者大部分都不认为宪法法院会做出短期内不利于巴育的裁决。泰国那黎宣大学（Naresuan Univerity）政治学者Napisa Waitoolkiat向法新社表示，宪法法院自身的合法性自成立之初就受到质疑，在他信-西那瓦担任总理期间就已经高度政治化。她认为，法院会最终会做出有利于巴育的裁决。

泰国2017年宪法在军政权推动下通过，被认为是有利于军队利益。

但泰国将在明年初举行新的立法选举，宪法法院24日的裁决有可能推动各派政治力量格局重新洗牌。