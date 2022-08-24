韩国总统祝贺韩中建交30周年：期待同习近平会晤

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自首尔方面消息，韩国总统办公室8月24日表示，恰逢韩中建交30周年纪念日，总统尹锡悦在建交纪念活动上表示，为在新的30年实现韩中关系新发展，期待能与中国国家主席习近平举行面对面会谈。

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据韩联社报导，韩中两国周三下午在首尔和北京同步举行庆祝建交三十载的活动。韩国外交部长朴振在首尔四季酒店出席官方纪念活动，并代读尹锡悦贺信。

尹锡悦表示，30年来，两国关系在诸多领域取得飞跃发展，如同今年3月5日我同习近平主席通电话并所商定的一般，我希望两国基于互相尊重、互利合作的精神，共同谋求未来30年的新合作方向。他提出，希望在此过程中，两国关系的发展不仅增量，更加提质。

尹锡悦提议，为此应活跃高级别交流，在供应链、经济安全、环境、气候变化等实质性合作领域取得具体成果，切实惠及两国人民。尹锡悦还提及朝核问题，他希望中国政府发挥建设性作用，同时表明与习近平面对面探讨为两国今后30年发展的愿望。

此外，朴振当天致贺词称，此前以制造业为主的互补分工合作正在向未来高精尖领域的良性竞争进行结构性转型。如果说韩中建交的30年前是冷战格局解冻的剧变期，那么30年后的今天，世界再一次迎来大转型。乌克兰危机等使国际秩序动摇，安全与经济的界线日益模糊。

报导指，朴振强调，在新的全球市场环境中，要将韩中经济合作提质升级，并应就悬而未决的问题坦率而诚恳地开展建设性对话，加强战略沟通。他表示，两国人民之间的文化交流和人员往来也应早日恢复，不仅要恢复年度人员往来千万人次的水平，还要共创韩中往来2千万人次时代。

朴振谈到，回顾过去的30年，韩中关系历经多次曲折，但总是通过对话与沟通，渡过难关，更加成熟。