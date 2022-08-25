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不理会北京恫吓美国政要接踵访问台湾

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美国联邦参议员布莱克本抵达台北后与台湾外交部北美司司长徐佑典交流。
美国联邦参议员布莱克本抵达台北后与台湾外交部北美司司长徐佑典交流。 © 网络图片
作者： 旧金山特约记者 王山
4 分钟

美国国会参议员布莱克本（Marsha Blackburn）在台湾时间8月25日晚间搭乘美军UC—35Ａ喷气式飞机抵达松山机场，开始她的访台行程。

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继众议院议长佩洛西3日访台后，美国政要不理会北京接连发出的恫吓，访台不断，8月包括参议院外交委员会亚太小组主席马基（Edward J. Markey）、印第安纳州州长霍尔科姆（Eric Holcomb）都率团到访。

布莱克本是美国国会中的友台议员，也是对中国的强硬派。落地台湾的前几个小时，布莱克本在推特上发文表示：“中国共产党想统治全球，我们必须团结起来反抗它”。

布莱克本为美国国会参议院台湾连线成员，曾在国会提出多项友台法案，包括前年2月提出“台湾主权象征法案”（Taiwan SOS Act），今年7月提出“台湾民主防卫租借法案”（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）。布莱克本并曾多次联署友台联名函，支持美国与台湾洽签双边贸易协定（BTA）、推动华语教育合作及台湾参与印太经济架构（IPEF）。

台湾外交部对布莱克本到访表达诚挚欢迎。外交部表示，布莱克本在台湾访问期间将会见总统蔡英文，拜会国家安全会议秘书长顾立雄，并接受外交部长吴钊燮款宴，双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

《纽约时报》日前报导华府智库“德国马歇尔基金会”亚洲计划主任葛来仪（Bonnie S. Glaser）说法指出，北京不断发出恫吓，但许多国会议员想要访台以宣示对台湾的支持。

另据报道：除了美国与日本的政要访问台湾，加拿大、德国、英国、丹麦的议员也都表示正在安排今年秋天的访台计划。

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