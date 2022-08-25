不理会北京恫吓美国政要接踵访问台湾

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美国国会参议员布莱克本（Marsha Blackburn）在台湾时间8月25日晚间搭乘美军UC—35Ａ喷气式飞机抵达松山机场，开始她的访台行程。

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继众议院议长佩洛西3日访台后，美国政要不理会北京接连发出的恫吓，访台不断，8月包括参议院外交委员会亚太小组主席马基（Edward J. Markey）、印第安纳州州长霍尔科姆（Eric Holcomb）都率团到访。

布莱克本是美国国会中的友台议员，也是对中国的强硬派。落地台湾的前几个小时，布莱克本在推特上发文表示：“中国共产党想统治全球，我们必须团结起来反抗它”。

布莱克本为美国国会参议院台湾连线成员，曾在国会提出多项友台法案，包括前年2月提出“台湾主权象征法案”（Taiwan SOS Act），今年7月提出“台湾民主防卫租借法案”（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）。布莱克本并曾多次联署友台联名函，支持美国与台湾洽签双边贸易协定（BTA）、推动华语教育合作及台湾参与印太经济架构（IPEF）。

台湾外交部对布莱克本到访表达诚挚欢迎。外交部表示，布莱克本在台湾访问期间将会见总统蔡英文，拜会国家安全会议秘书长顾立雄，并接受外交部长吴钊燮款宴，双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

《纽约时报》日前报导华府智库“德国马歇尔基金会”亚洲计划主任葛来仪（Bonnie S. Glaser）说法指出，北京不断发出恫吓，但许多国会议员想要访台以宣示对台湾的支持。

另据报道：除了美国与日本的政要访问台湾，加拿大、德国、英国、丹麦的议员也都表示正在安排今年秋天的访台计划。