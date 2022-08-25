日政府将安倍国葬费用拟定为约2.5亿日元 警察厅长官宣布辞职

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自东京方面消息，日本政府相关人士8月25日透露，关于9月27日实施的前首相安倍晋三的国葬费用，政府正以约2.5亿日元（约合人民币1250万元）为方向展开协调。同样在当天，日本警察厅长官中村格召开新闻发布会，宣布他将辞职。这被认为是实际上因安倍遇刺事件而引咎辞职。

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据共同社报导，来自日本政府的消息人士透露称，计划用于举办安倍国葬的2.5亿日元其中包括举办会场日本武道馆（东京）的租借与场内布置、新冠防疫措施等费用。全部费用由政府负担，将从2022年度预算的常规预备费中支出。政府将经最后磋商，最快于26日在内阁会议上敲定。

据相关人士透露，此次将敲定的费用不包括警察部门对会场周边的安保费等。日本政府还在协调列席人数，预计近期汇总仪式概要，计划向最多6400人发送邀请函，超过约6000人列席的1967年前首相吉田茂的国葬。报导提及，2020年实施的前首相中曾根康弘“内阁和自民党联合葬礼”中，政府与自民党花费的仪式费用合计不到2亿日元。

据了解，美国前总统奥巴马、现任副总统哈里斯、法国总统马克龙和印度总理莫迪等他国政要及政界人士预计将会到场参加安倍国葬。日本政府还计划邀请国会议员和地方政府相关人士等参加。

值得一提的是，日本警察厅长官中村格在周四的新闻发布会上表示有意辞职。这被认为是实际上的引咎辞职。警察厅当天公布了警卫验证结果及改进措施，指出警备预案阶段如果在嫌犯靠近安倍的后方合理安排警卫人员，将很有可能阻止此事发生。

中村格当天向媒体表示：“接下来将推行新的警卫警备，采用面目一新的新体制是理所当然的。”据悉，他本人已在25日的日本国家公安委员会会议上提出辞职。此外，安倍遇刺事件发生地、奈良县警察总部长鬼冢友章也表明了辞职的意向。他受到了减薪十分之一（3个月）的惩戒处分。奈良县警方周四还宣布对担任警备部参事官的男性警视等4人做出减薪及警告的惩戒处分。

报导指，在公布的验证结果及改进措施中，日本警察厅详细说明了嫌犯和警卫人员等的举动，指出事发时安倍后方警戒“空白”产生的原因以及警备预案的不周全之处。对于规定基本事项的“警护要则”，进行了彻底修改并重新制定。汇总的强化措施包括警察厅通过审查警备预案等加强对都道府县警察工作的干预、增加“警护官”（SP）人手等。

中村格向媒体解释说：“问题的根源在于，由都道府县警察负责实施警卫的现行机制已经到达极限。”