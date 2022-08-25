韩国外交部：萨德问题事关国安主权不容妥协

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自首尔方面消息，韩国外交部8月25日就涉及“萨德”反导系统的问题重申，有关问题事关韩国国家安全主权，不能成为与任何国家妥协的对象。

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据韩联社报导，韩国外交部发言人崔泳杉在周四的记者会上作出上述表述。就政府推进“萨德”基地正常化一事，崔泳杉表示，韩国为应对朝鲜核导威胁、维护国家安全主权而推进“萨德”系统项目建设。当然中方可能对此有不同想法，但据韩方了解，中方也很清楚韩方立场。

崔泳杉说，韩中双方可以就个别问题有不同的看法，但韩方将基于通过战略沟通继续保持友好合作关系的大原则，将继续与中方保持战略沟通。

韩中两国24日在首尔和北京同步举办庆祝建交30周年的招待会，韩国外长朴振和中国外长王毅分别代读了韩国总统尹锡悦和中国国家主席习近平的贺信。

报导指，韩国外交部一名官员就此表示，习近平的贺信内容体现中方基于互尊互信发展双边关系的意愿。该官员还就中方未按照惯例安排副主席而安排外长出席30周年招待会一事表示，外长主管韩中外交事务，此次是韩中建交史上最好地体现韩中关系发展的庆祝活动。

此外，崔泳杉在当天的记者会上介绍称，朴振将从28日起对蒙古国进行为期三天的正式访问。这将是韩国外长时隔8年首次对蒙古国进行正式访问，也是自韩蒙去年9月将双边关系提升至战略伙伴关系以来韩外长首次访蒙。