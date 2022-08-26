日本将斥资 180 万美元举行安倍葬礼

日本/安倍晋三国葬

日本政府周五表示，将花费 183 万美元为被暗杀身亡的前领导人安倍晋三举行国葬。日本公众对执政党与统一教会关系的揭露感到愤怒，而且公众越来越多地反对国葬安倍晋三。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，安倍是日本任职时间最长但也存在分歧的首相，他在 7 月 8 日的一次选举集会上被枪杀，尽管不久之后举行了葬礼，但日本决定于 9 月 27 日在东京的日本武道馆举行国葬。安倍的门生岸田文雄首相的政府决定，国葬将仅由国家资金支付。

但民意调查显示，人们一直反对这一想法。在上周日发布的最新消息中，53% 的受访者反对举行国葬。

据该报道，执政党与统一教会关系的曝光激怒了公众，民意调查中的绝大多数受访者认为这没有得到充分解释，并成为岸田的主要头疼问题，拖累了他的支持。

该教会于 1950 年代在韩国成立，以举办大规模婚礼而闻名，多年来一直面临着如何募集捐款的​​问题。

根据他的社交媒体帖子和新闻报道，安倍的刺客嫌疑人在枪击事件发生后不久在现场被捕，他对统一教会怀恨在心，声称教会使他的母亲破产，并指责安倍宣传该教会。

据媒体报道，这名男子正在接受精神评估。

据日本内阁官房长官松野博和在新闻发布会上说，“安倍在日本和国际上都受到高度重视，（自他去世以来）有许多吊唁信息，”松野博和说，“我们认为日本作为一个国家有必要将其作为国际礼仪来回应，因此我们决定最好将这次葬礼作为由政府主办的官方活动进行，并让国际人士参加。”

日本上一次完全由国家资助的首相葬礼是在 1967 年为吉田茂举行的葬礼。随后的葬礼由国家和执政的自民党 (LDP) 支付，其中安倍是有影响力的成员。

几位现任和前任世界领导人预计将出席，新闻报道称正在安排美国前总统巴拉克奥巴马参加。

据路透社说，克里姆林宫在 7 月表示，俄罗斯总统普京不会出席。