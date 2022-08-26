美国务院批准向澳洲出售近20亿美元的潜在军事装备

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据美国国防部8月25日介绍，美国国务院已作出决定，批准可能向澳大利亚政府出售40架UH-60M“黑鹰”直升机和相关设备的外国军事交易，估计费用为19.5亿美元。美国国防部国防安全合作局周四提交了必要的证明，通知国会这项可能的军售。

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澳大利亚此前要求购买40架由洛克希德•马丁公司旗下西科斯基飞机公司生产的UH-60M“黑鹰”直升机。在过去的几年里，澳大利亚努力在提高其国防开支，以应对地区内的军事竞赛和中国的大规模扩军。

去年9月，澳大利亚与美国和英国达成了三边安全协议（AUKUS），以获得核动力潜艇及更广泛的安全合作。同年12月，澳大利亚与韩国签订了一份价值1.09万亿韩元（约合9.18亿美元）的装备采购合同。

根据这一合同，澳大利亚韩华防务公司将为澳大利亚陆军生产交付30门155毫米履带式自行榴弹炮、15辆配套的弹药补给车以及1台机动式炮位侦校雷达。

澳大利亚寻求从美国购买“黑鹰”直升机的计划也是在世界各国政府都在关注俄罗斯入侵乌克兰并越来越愿意投资武器系统的时候进行的。今年5月，美国国务院批准向澳大利亚出售移动式火箭发射器，以及向其他盟国出售价值高达31亿美元的若干武器。

路透社的报导指出，美国国务院的批准几乎确保了这笔“黑鹰”直升机将被通过。

五角大楼表示，这笔“拟议的销售将用一个更可靠和经过验证的系统取代澳大利亚目前的多功能直升机机队，使澳大利亚能够保持适当的准备水平以进行联合行动。UH-60M‘黑鹰’直升机将提高澳大利亚陆军部署战斗力的能力，以分享澳大利亚的战略环境，阻止针对其利益的行动，并在需要时以可信的力量作出回应。澳大利亚将毫无困难地将这种装备吸收到其武装部队中。”

另外，美国国务院周四还批准了可能向摩洛哥出售联合战术无线电系统的交易，价值1.411亿美元。