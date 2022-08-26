美国参议员布莱克本会见蔡英文

政治

美国参议员布莱克本（Marsha Blackburn）无视北京反对访问台湾，8月26日上午会见台湾总统蔡英文。蔡英文表示，布蕾波恩此行展示了美国国会的对台支持，并在致词时谈及区域安全及美台经贸议题。

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布莱克本参议员乘坐美国军机在深夜抵达台北松山机场，这也是八月份以来第四个抵达台湾访问的美国政要代表团。此前访问台湾的包括美国国会众议院议长佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA)、民主党参议员爱德华·马基（Sen. Ed Markey, D-OR) 和印第安纳州共和党州长艾瑞克·霍尔科姆(Eric Holcomb)。

布莱克本刚下飞机便在推特上发布了这一消息。她说：“我刚抵达台湾是为了要向北京传达一个讯息——我们不会接受霸凌美国将坚定维护全球的自由，不会容忍伤害我们国家及盟友的行径”

台湾外交部表示，布莱克本此行将会见台湾总统蔡英文，以及国家安全会议秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮。台湾总统府表示，蔡英文将于周五上午与布莱克本会面。

在参议员办公室发布的新闻稿中，布莱克本说：“台湾是我们在印太地区最强大的伙伴。定期对台北进行高层访问是美国的长期政策。我不会被共产主义中国欺负而背弃台湾。”

她表示：“在我访问台湾期间，我期待直接听取国家领导人的意见，了解他们的需求以及我们能够如何支持台湾人民的自由。我期待与台北的领导人会面，以推进和加强我们的伙伴关系”。

美国众议院议长佩洛西8月初访问台湾，此行激怒了中国，中国在台湾附近举行了军事演习，首次在台北上空试射弹道导弹，并放弃了与华盛顿的一些对话路线。

大约一周后，其他五位美国议员紧随其后，中国军方以在台湾附近进行更多演习作为回应。

布莱克本在8月初表示支持民主党成员佩洛西的对台访问。

布莱克本当时发推说：“我们必须与台湾站在一起，我赞扬佩洛西没有向拜登或中共退缩。”