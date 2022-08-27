日本首相岸田文雄宣布将提供非洲为期3年总额300亿美元援助

日本非洲

日本首相岸田文雄通过视讯参与了27日开幕的东京非洲发展国际会议，并在会议上宣布，日本将提供非洲为期3年、总额高达300亿美元的援助。日本此举被认为是有意对抗中国影响力。

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日本TBS电视台报导，东京非洲发展国际会议是以非洲发展与援助为主题、由日本政府主导举行的国际会议，本届在突尼斯首都召开，讨论主题包括乌克兰战争情势带来的粮食及能源价格高涨等议题。

路透社27日报导，岸田文雄今天通过视讯对在北非国家突尼斯举行的东京非洲发展国际会议（Tokyo International Conference on African Development）发表前述谈话。岸田文雄表示：在全球粮食短缺的情况下，日本将努力确保向非洲运送粮食。他还说：“如果我们放弃以规则作为基础的社会，允许单方面使用武力改变现状，这影响不仅会蔓延到非洲，还会扩散至全世界。”这包含对俄罗斯发动侵乌战争的批评之意。

岸田文雄原本有意亲自赴当地出席会议，但因为感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）改为视讯参与，并指派日本外务大臣林芳正以首相特使身分与会。

中央社报道：日本政府相关人士早前透露，岸田宣布对非洲经济援助，此举也有对抗对发展中国家强化影响力的中国之意。