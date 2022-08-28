剑指中国 美日举行“东方之盾”大型联合军演

美日举行联合军演

美日28日在熊本县举行联合军演，以牵制中国。图为士兵发射标枪反坦克导弹系统

中央社报道，鉴于中国在东海、台湾周边军事活动趋于活络，美日今天在熊本县举行联合军演，以牵制中国。今天进行了反装甲导弹实弹射击，是美国陆军的标枪导弹首度在日本举行实弹射击训练。

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日本产经新闻报导，日本陆上自卫队与美国陆军今天想定离岛防卫在熊本县大矢野原演习场举行大型联合军演“东方之盾22”（Orient Shield）。美国陆军进行反装甲（反制战甲车）导弹“标枪导弹”（Javelin）实弹射击，这是美国陆军的标枪导弹首度在日本境内实施实弹射击训练。

日本陆上自卫队也实施具同机能的“01式轻型反坦克导弹”（Type 01 LMAT）实弹射击。美日的陆上部队携手合作，确认展开作战时的步骤。

有着“战车杀手”称号的标枪导弹是一种由步兵携带、扛在肩上射击的反装甲导弹，可自动追踪并破坏战车等。乌克兰今年2月遭俄罗斯侵略后，美国军援乌克兰，标枪导弹就是具代表性的武器，让乌克兰获得大战果。

鉴于中国在东海、台湾周边的军事活动趋于活络，日本陆上自卫队希望透过演训，展现地上战斗具优势的一面，藉以牵制中国。

想定离岛防卫的美日联合军演由美国陆军与日本陆上自卫队每年举行。今年的军演昨天在熊本市东区的健军驻囤地举行开幕式，演习将举行到9月9日为止。

这场联合军演美国陆军部队及日本陆上自卫队西部方面队共约2100人参加。8月31日预定在鹿儿岛县的奄美大岛操作日本陆上自卫队的12式岸舰导弹（SSM）及美军的高机动性多管火箭系统（Himars，简称海马士）。美日的电子战部队也将首度进行联合反舰战斗训练。