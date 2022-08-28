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土耳其控希腊采敌对行动 以俄制防空系统锁定战机

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Ces derniers mois, la Turquie s'est plainte d'actions de la Grèce, selon elle provocatrices et préjudiciables aux efforts de paix
Ces derniers mois, la Turquie s'est plainte d'actions de la Grèce, selon elle provocatrices et préjudiciables aux efforts de paix © AFP
作者： 法广
5 分钟

土耳其28日表示，同为北大西洋公约组织成员国的希腊23日采取“敌对行动”，使用俄罗斯制的防空系统骚扰执行侦察任务的土耳其战机。

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土耳其国防部消息人士称，希腊23日使用部署在克里特岛（Crete）上的S-300导弹系统，锁定了在罗得岛（Rhodes）以西1万呎高度飞行的土耳其F-16战机。

消息人士说，这“不符合（北约）同盟精神”，已等同于北约交战规则下的“敌对行为”。

“尽管有这种敌对行动，（土耳其）战机仍完成了他们计划的任务并安全返回基地。”

希腊国防部消息人士则驳斥这些指控。国营Ert电视台报导，消息人士说：“希腊的S-300导弹系统从未锁定土耳其的F-16战机。”

土耳其最近几个月抱怨希腊采取所谓“挑衅行动”，指这类举动破坏和平努力。

这两个向来不睦的北约邻国存在长期海上和空中边界争端，双方空军几乎每天都有巡逻和拦截任务，主要是在土耳其海岸线附近的希腊岛屿四周。

雅典指责土耳其军机飞越希腊岛屿，土耳其则称，希腊在爱琴海（Aegean Sea）岛屿上驻军，违反了第一次世界大战和第二次世界大战后签署的和平条约。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指控希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）游说美国不要出售武器给土耳其，随后即切断与希腊的对话。

土耳其在2019年接收所购先进俄罗斯导弹防御系统后，遭到华盛顿制裁，也被美国从F-35联合攻击战斗机计划中剔除。

不过美国总统拜登的政府已发出讯号，可能愿意摆脱相关争端，且已就土耳其有意购买F-16进行谈判。

土耳其国防部消息人士称，希腊也购买了俄罗斯制造的防空系统，并在未点名的情况下，指责西方国家奉行双面政策。

在与安卡拉关系紧张的情况下，雅典也在注视着美国的武器装备，以期加强空军力量。今年6月，希腊正式提出要求，希望购买美国制造的F-35战机。

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