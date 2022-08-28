土耳其控希腊采敌对行动 以俄制防空系统锁定战机

军事

土耳其28日表示，同为北大西洋公约组织成员国的希腊23日采取“敌对行动”，使用俄罗斯制的防空系统骚扰执行侦察任务的土耳其战机。

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土耳其国防部消息人士称，希腊23日使用部署在克里特岛（Crete）上的S-300导弹系统，锁定了在罗得岛（Rhodes）以西1万呎高度飞行的土耳其F-16战机。

消息人士说，这“不符合（北约）同盟精神”，已等同于北约交战规则下的“敌对行为”。

“尽管有这种敌对行动，（土耳其）战机仍完成了他们计划的任务并安全返回基地。”

希腊国防部消息人士则驳斥这些指控。国营Ert电视台报导，消息人士说：“希腊的S-300导弹系统从未锁定土耳其的F-16战机。”

土耳其最近几个月抱怨希腊采取所谓“挑衅行动”，指这类举动破坏和平努力。

这两个向来不睦的北约邻国存在长期海上和空中边界争端，双方空军几乎每天都有巡逻和拦截任务，主要是在土耳其海岸线附近的希腊岛屿四周。

雅典指责土耳其军机飞越希腊岛屿，土耳其则称，希腊在爱琴海（Aegean Sea）岛屿上驻军，违反了第一次世界大战和第二次世界大战后签署的和平条约。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指控希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）游说美国不要出售武器给土耳其，随后即切断与希腊的对话。

土耳其在2019年接收所购先进俄罗斯导弹防御系统后，遭到华盛顿制裁，也被美国从F-35联合攻击战斗机计划中剔除。

不过美国总统拜登的政府已发出讯号，可能愿意摆脱相关争端，且已就土耳其有意购买F-16进行谈判。

土耳其国防部消息人士称，希腊也购买了俄罗斯制造的防空系统，并在未点名的情况下，指责西方国家奉行双面政策。

在与安卡拉关系紧张的情况下，雅典也在注视着美国的武器装备，以期加强空军力量。今年6月，希腊正式提出要求，希望购买美国制造的F-35战机。