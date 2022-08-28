巴基斯坦爆发洪水等极端天气 至少千人遇难

洪水成灾

过去几周，巴基斯坦历史上罕见的季风降雨和洪水，造成至少1000人死亡，3300万人受灾，数以十万计的人逃离家园，致命的洪水已在该国全境内造成严重后果。巴基斯坦官员8月27日晚间表示，再过去的24小时内，巴基斯坦爆发了毁灭性洪水，河岸和桥梁被冲毁，房屋和田地被淹，119人死亡。多条道路无法通行，到处是停电现象。

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造成严重后果。巴基斯坦官员8月27日晚间表示，再过去的24小时内，巴基斯坦爆发了毁灭性洪水，河岸和桥梁被冲毁，房屋和田地被淹，119人死亡。多条道路无法通行，到处是停电现象。

从视频上看，暴雨带来的山洪无比凶猛，桥梁、村庄、道路和酒店沉入水中，人们在惊恐中拽住已经被冲入水中的家人。

巴基斯坦国家灾害管理局周六表示，季风降雨造成的死亡人数已达到1033人，近100万所房屋受损，周六一天就有超过26万所房屋被毁，现在近50万人生活在救济营中。

该国参议员兼气候变化部长雪莉‧雷曼（Sherry Rehman)）在推特上发布的一段视频中表示，巴基斯坦正在经历“十年来最严重的灾难之一”，她称之为“史诗般的”气候灾难。

“我们目前处于极端天气的前线，遭受一轮轮残酷的热浪、森林火灾、山洪、冰川爆发、洪水事件。”她在镜头前的声明被该国驻欧盟大使转发。

“恢复甚至管理救援工作，都超出了任何一个政府的能力”，她呼吁提供更多的国际援助，“我们需要能得到的所有帮助。”

该国总理谢里夫（Shehbaz Sharif）说，持续的降雨“在全国范围内造成了破坏”，损失堪比2010年的灾难性洪水。当时那场灾难影响了1800万人，造成1985人死亡。

雷曼告诉土耳其新闻媒体 TRT World，当降雨开始消退时，会发现“我们很可能有四分之一或三分之一的巴基斯坦被淹没”。她补充说：“这是一场全球危机……我们需要有气候适应型作物和结构。”

该国斯瓦特河（Swat River）的洪水在一夜之间冲入了西北部的开伯尔‧普赫图赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省，成千上万的人——尤其是在查尔萨达（Charsadda）和瑙谢赫拉（Charsadda ）地区的人——已经从家中疏散到政府大楼内设立的救济营。

救援人员乌马尔‧拉菲克（Umar Rafiq）告诉法新社：“人们在凌晨三四点左右被告知要撤离”， “当洪水袭击该地区时，我们必须营救儿童和妇女。”

南部的信德省（Sindh），仅仅8月遭受的降雨量就远超以往平均降水量的八倍多，在有的村庄，水传播疾病已经在儿童中蔓延，人们绝望地乞求帮助，一名12岁的女孩告诉BBC记者，她和她小妹妹已经一天没吃东西了，“我希望有人能帮帮我们。”

该国官员们表示，预计未来几天洪流将到达南部的信德省，从北而来的新的洪水会给那里已经受灾的数百万人增添新的苦难。