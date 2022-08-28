洪水成灾

巴基斯坦爆发洪水等极端天气 至少千人遇难

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Des personnes près d'une route détruite par les pluies dans la vallée du Swat, le 27 août 2022
Des personnes près d'une route détruite par les pluies dans la vallée du Swat, le 27 août 2022 © ABDUL MAJEED / AFP
作者： 法广
7 分钟

过去几周，巴基斯坦历史上罕见的季风降雨和洪水，造成至少1000人死亡，3300万人受灾，数以十万计的人逃离家园，致命的洪水已在该国全境内造成严重后果。巴基斯坦官员8月27日晚间表示，再过去的24小时内，巴基斯坦爆发了毁灭性洪水，河岸和桥梁被冲毁，房屋和田地被淹，119人死亡。多条道路无法通行，到处是停电现象。

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造成严重后果。巴基斯坦官员8月27日晚间表示，再过去的24小时内，巴基斯坦爆发了毁灭性洪水，河岸和桥梁被冲毁，房屋和田地被淹，119人死亡。多条道路无法通行，到处是停电现象。

从视频上看，暴雨带来的山洪无比凶猛，桥梁、村庄、道路和酒店沉入水中，人们在惊恐中拽住已经被冲入水中的家人。

巴基斯坦国家灾害管理局周六表示，季风降雨造成的死亡人数已达到1033人，近100万所房屋受损，周六一天就有超过26万所房屋被毁，现在近50万人生活在救济营中。

该国参议员兼气候变化部长雪莉‧雷曼（Sherry Rehman)）在推特上发布的一段视频中表示，巴基斯坦正在经历“十年来最严重的灾难之一”，她称之为“史诗般的”气候灾难。

“我们目前处于极端天气的前线，遭受一轮轮残酷的热浪、森林火灾、山洪、冰川爆发、洪水事件。”她在镜头前的声明被该国驻欧盟大使转发。

“恢复甚至管理救援工作，都超出了任何一个政府的能力”，她呼吁提供更多的国际援助，“我们需要能得到的所有帮助。”

该国总理谢里夫（Shehbaz Sharif）说，持续的降雨“在全国范围内造成了破坏”，损失堪比2010年的灾难性洪水。当时那场灾难影响了1800万人，造成1985人死亡。

雷曼告诉土耳其新闻媒体 TRT World，当降雨开始消退时，会发现“我们很可能有四分之一或三分之一的巴基斯坦被淹没”。她补充说：“这是一场全球危机……我们需要有气候适应型作物和结构。”

该国斯瓦特河（Swat River）的洪水在一夜之间冲入了西北部的开伯尔‧普赫图赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省，成千上万的人——尤其是在查尔萨达（Charsadda）和瑙谢赫拉（Charsadda ）地区的人——已经从家中疏散到政府大楼内设立的救济营。

救援人员乌马尔‧拉菲克（Umar Rafiq）告诉法新社：“人们在凌晨三四点左右被告知要撤离”， “当洪水袭击该地区时，我们必须营救儿童和妇女。”

南部的信德省（Sindh），仅仅8月遭受的降雨量就远超以往平均降水量的八倍多，在有的村庄，水传播疾病已经在儿童中蔓延，人们绝望地乞求帮助，一名12岁的女孩告诉BBC记者，她和她小妹妹已经一天没吃东西了，“我希望有人能帮帮我们。”

该国官员们表示，预计未来几天洪流将到达南部的信德省，从北而来的新的洪水会给那里已经受灾的数百万人增添新的苦难。

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