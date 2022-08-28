日本突发登月热潮 将发射多个月球探测器

日本/登月

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的月球登陆器OMOTENASHI近日将升空，因为是全球最小机体无法“软着陆”，评论解释说使用减速到一定程度冲撞月球表面着陆的方式成最大难关。

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据中央社今天引述日本时事通信社消息说，日本最近出现发射月球表面探测器的热潮，打头阵的是日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的小型机体OMOTENASHI（日文意思为款待），明天就随美国最大登月火箭飞向月球。这次搭乘SLS除了OMOTENASHI月球登陆器外，还有EQUULEUS月球探测器也随美国火箭奔月。

日本太空新创企业也将进行月球表面探测。总部位于日本东京的ispace公司，预计最快今年11月借由美国太空探索科技公司（SpaceX）发射的火箭，让月球登陆器升空。总部同样位于东京的Dymon公司，也计划在2022年度内（2023年4月前）要发射的美国登陆器上，搭载小型探测车YAOKI。此外，日本宇宙航空研究开发机构JAXA还预计在2022年度内让以登陆月球神酒海为目标的探测机SLIM升空。

作为以人类再度登上月球表面为目标的“阿提米丝”（Artemis）计划首项任务，新型火箭“太空发射系统”（Space Launch System）预计8月29日在美国发射升空；OMOTENASHI将搭上SLS展开日本首度的登陆月球表面与探测任务。

日本过去曾在1990年发射绕月人造卫星“飞天号”、2007年再发射绕月人造卫星“月亮女神号”（暱称辉夜姬），两者同属绕月探测机，在完成任务后坠落月球表面。

日本至今并无透过控制探测机速度与场所登陆的前例，也没有在月球表面进行过观测或探测的前例。

据该报道，OMOTENASHI是全球最小型的月球无人登陆器，长宽高分别为37公分、24公分及11公分，重量约13公斤；在跟SLS分离后，将在测量放射线同时花数天时间飞向月球。OMOTENASHI此次任务的最大难关在于降落。由于在太空中以超高速飞行，如果不减速就降落月球表面的话，着陆时的强烈冲击将损坏探测机。

据消息，一般来说，降落前需透过强力的火箭引擎减速达成“软着陆”，但机体小型的OMOTENASHI是不可能搭载强力引擎。因此，JAXA方面目前采取的方式，是透过小型固体燃料火箭让OMOTENASHI减速到时速180公里来撞击月球表面，再利用损坏时能吸收冲击的材质来保护置于内部的观测机器。这种着陆方式也被称为“准硬着陆”。

除了JAXA，日本太空新创企业也将进行月球表面探测。总部位于日本东京的ispace公司，预计最快今年11月借由美国太空探索科技公司（SpaceX）发射的火箭，让月球登陆器升空。总部同样位于东京的Dymon公司，也计划在2022年度内（2023年4月前）要发射的美国登陆器上，搭载小型探测车YAOKI。

此外，JAXA预计在2022年度内让以登陆月球神酒海为目标的探测机SLIM升空。JAXA希望利用至今累积的精密导引技术，让SLIM可以在误差100公尺左右范围内进行精准登陆。

中央社引述每日新闻说，这次搭乘SLS除了OMOTENASHI月球登陆器外，还有EQUULEUS月球探测机。不同于EQUULEUS不登陆月球，OMOTENASHI如果成功登陆月球表面且主体无损坏，能把电波送回地球的话，将成为全球最小且日本第一个月球登陆器。