法国总统马克龙拟放弃来日参加前首相安倍国葬

法国/安倍晋三葬礼

2020年7月10日，日本前首相安倍晋三在奈良街头发表竞选演讲时遇刺身亡。日本政府将在9月27日为安倍举行国葬。

据日本共同社28日报道，多名法国政府相关人士27日透露称，关于9月27日将举行的日本前首相安倍晋三的国葬，原探讨来日出席的法国总统马克龙拟放弃出席计划，目前法国政府正在探讨派遣“尽可能高级别”的人物参加，或考虑由前总统萨科齐或奥朗德等出席。

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据说这是因为内政日程的安排，而另有分析称日本国内多数民众反对国葬也可能是一个因素。

马克龙与安倍关系非常好，两人在安倍生前多次会晤，安倍去世后，马克龙来到巴黎的日本大使公邸吊唁，并表示：“想要向安倍的家人和日本全体国民传达哀悼和法国的友情。” “日本失去了一位伟大的首相”。 7月8日，马克龙在推特上写道，安倍“将他的生命献给了自己的国家，并为世界的稳定而努力”。共同社8月9日曾报道，日本政府相关人士透露，马克龙探讨出席“安倍国葬”。

在去年东京奥运会开幕式之际，正值新冠疫情严重的时刻，马克龙作为2024年巴黎奥运会和残奥会的主办国元首出席，是唯一一位参加东京奥运会开幕式七国集团（G7）首脑。明年5月在广岛市召开的G7峰会或将成为马克龙今年4月连任总统后的首次访日。

2019年举行天皇“即位礼正殿之仪”时，萨科齐代替马克龙出席。

日本政府已决定下个月安倍前首相的国葬将邀请国内、国外约6400名代表参加国葬，海外许多首脑级重要人物都有意参加，花费约2.5亿日元。安倍国葬计划在东京北之丸公园的日本武道馆举行，预计将超过1967年有约6000人出席的前首相吉田茂国葬。

在法国宣布马克龙缺席以前，美国副总统哈里斯、美国前总统奥巴马、美国前总统特朗普、法国总统马克龙、德国前总理默克尔、印度总理莫迪等大批外国政要表示出席国葬。

共同社30、31日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，对于前首相安倍晋三的国葬，“反对”和“比较反对”的回答合计占53.3%，高于“赞成”和“比较赞成”合计所占的45.1%。

对国葬的态度“赞成”占17.9%，“比较赞成”占27.2%；“比较反对”有23.5%，“反对”占29.8%。在4个选项中，“反对”占比最高。