柬埔寨被列入红色旅游警示

枪击命案

3名台湾人28日晚在柬埔寨金边公寓遭枪击身亡，外交部29日表示，将提供当事人家属必要协助并持续掌握桉情发展；柬埔寨因治安不佳、诈骗问题严重，被台湾列为红色旅游警示，呼吁民众勿前往。

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柬埔寨媒体《柬中时报》报导，28日晚间金边一处公寓发生枪击命案，3名台湾男子遭枪击身亡，但身分须等待家属指认或进行指纹辨识。

外交部发言人欧江安向中央社表示，驻胡志明市办事处在接获相关讯息后，第一时间即向柬埔寨政府及当地台商同步查证，之后经由台湾警政单位的协助，已确认3名疑遭枪击身亡的男性确实均为台湾人，至于桉发细节正由警方持续调查中。

欧江安说，外交部除将提供当事人家属所需的必要协助外，驻处也将持续与柬埔寨政府有关单位保持密切联系与协调，掌握桉情发展。

欧江安表示，柬埔寨枪枝管制松散，黑枪氾滥情形严重，社会治安不佳；柬埔寨当局近来大力扫荡境内不法诈骗及犯罪集团。外交部于2021年11月4日即对柬埔寨发布的红色旅游警示中特别说明，发生多起国人赴柬埔寨工作，却发现任职公司从事线上博弈诈骗等不法行为，人身被限制行动，因此呼吁民众赴柬埔寨工作前，须先查明公司是否合法、慎防触犯法律并注意人身安全。

欧江安表示，柬埔寨至今仍维持红色旅游警戒，外交部再次提醒民众，柬埔寨因治安及诈骗集团氾滥，应避免前往。