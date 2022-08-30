稻盛和夫逝世 中国反应强烈

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资料图片：日本知名企业京瓷（京都市伏见区）的创始人兼名誉会长、京都商工会议所前会长稻盛和夫。拍摄年代不详

日本知名企业京瓷（京都市伏见区）的创始人兼名誉会长、京都商工会议所前会长稻盛和夫先生于8月24日上午8点25分，因老衰逝世，享年90岁。日本直至8月30日才报道稻盛和夫逝世的消息，30日，中国媒体也快速报道了稻盛和夫的逝世 ，稻盛的著作已翻译成中文，在中国家喻户晓，许多企业管理者都学习过稻盛的管理理念。

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稻盛和夫于1932年1月出生于鹿儿岛市。从鹿儿岛县立大学工学部毕业后，就职于京都的绝缘子制造公司——松风工业。1959年4月获得熟人出资，以300万日元资金成立京都陶瓷株式会社（现京瓷），历任社长、会长，自1997年起担任名誉会长。 他不断地利用陶瓷开发电子元件，拓展业务，成长为全球电子元件制造商。

1984年，稻盛和夫顺应电信事业自由化的趋势，成立了第二电电企划株式会社（DDI）并担任会长，为NTT垄断的电信业务带来了自由化的曙光，1984年获天皇授予的紫绶勋章。

他还积极支持科技和文化事业的发展，1984年个人出资设立稻盛财团，担任理事长，同时创设国际奖项“京都奖”，使得多位获得此项奖金资助的人获得诺贝尔奖。

他还建立了“盛和塾”，培养出许多优秀的经营者，他志愿担任共有104家分塾（海外48分塾），聚集了14938位年轻经营者的“盛和塾”的塾长，为培育经营人才而倾注心血（自1983年至2019年）。

他在政界也有很大的影响力，在2009年大选中支持民主党，并在政权更迭中发挥了作用。在日本民主党执政期间，他担任行政改革委员会民间议员，并被时任首相的鸠山由纪夫任命为内阁府特别顾问。

2010年，他出任了申请企业重建的日本航空会长一职，领导了战后最大的企业重建。

近年来，稻盛的书籍在中国的销量呈爆炸式畅销。《活法》销售550 万册，《稻盛和夫的工作方法》销售200万册。 据说阿里巴巴创始人马云以及电信巨头华为和小米的创始人都很爱读。改革开放以来，随着市场竞争的扩大，稻盛重视道德和人格的经商理念得到中国经营者的共鸣。