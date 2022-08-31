德军最高将领：德国将扩大在印太地区的军事存在

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据路透社8月31日报导，德国联邦国防军总监察长艾伯哈德·佐恩（Eberhard Zorn）表示，德国将通过派遣更多的军舰和参加与盟国的演习来扩大其在印太地区的军事存在，因为德方一直在关注中国军队的“巨大”扩军。

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报导称，在对北京的领土野心日益担忧的情况下，德国正与其他西方国家一起在印太地区展示更多力量。去年，德国海军派出了近20年来的首艘军舰“拜仁”号前往南中国海的争议海域，冒着激怒其最大贸易伙伴中国的风险进行航行。本月，德国空军派出13架军机参加在澳大利亚举行的“黑色沥青2022”17国联合空军演习。

联邦国防军总监察长为德军最高指挥官，现任总监察长艾伯哈德·佐恩在采访中向路透社表示，德军计划明年派部队参加在澳大利亚的训练演习，而德国海军将在2024年再向印太地区派遣一支由多艘舰艇组成的舰队。

艾伯哈德·佐恩在柏林的德国国防部接受采访时说：“这就是我们（如何）想要巩固我们在该地区的存在。”报导提及，由于在20世纪两次世界大战中的作用，德国在安全政策方面历来比其盟国更加谨慎，在国际关系中更注重贸易--中国经济的快速扩张推动了德国自身的增长，中国在2016年成为德国最大的贸易伙伴。但近年来，其合作伙伴呼吁德国表现出更多的领导力，以保持其作为欧洲最大经济体和人口最多的国家的实力。

2020年9月，德国政府发布了《印太外交政策指导方针》，重点是加强与该地区民主国家的联盟和伙伴关系，这标志着一个转折点。随后，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后承诺，德国政府将大幅增加军事开支。

8月初，随着美国众议院议长佩洛西访台，解放军在台湾周边海空域举行大规模演习后，台海及印太局势紧张升级。在采访中，当被问及德国是否会像美国一样派军舰穿越台湾海峡时，埃伯哈德·佐恩回答说，这是一个由政治最高层决定的敏感问题。

埃伯哈德·佐恩说：“我们不想用我们的存在来挑衅任何人，而是发出一个与我们的盟友团结一致的强烈信号。”他补充说：“我们支持航行自由和维护国际准则。”埃伯哈德·佐恩提到，中国的军事力量曾经在于其人员数量，而现在中国军队在技术上也得到了良好的装备。埃伯哈德·佐恩称：“我们正在观察中国军队的巨大扩军。”

埃伯哈德·佐恩另在采访中警告说，西方决不能低估俄罗斯的军事力量，并称如果俄方选择这样做，其有在乌克兰战场外，开辟第二战场的余地。他解释说：“目前大部分俄罗斯陆地部队可能被束缚在乌克兰，但即便如此，我们也不应低估俄罗斯陆地部队开辟第二战场的潜力。”

埃伯哈德·佐恩补充说，除了陆军之外，俄罗斯还有一支海军和空天军可供支配。他强调：“俄罗斯海军的大部分还没有被部署到对乌克兰的战争中，而俄罗斯空天军也仍然有很大的潜力，这对北约也构成了威胁。”

埃伯哈德·佐恩在乌克兰在南部的反攻开始前发言时指出，俄方继续拥有大量军事储备。他说：“就其军事而言，俄罗斯完全有能力将冲突扩大到区域范围”。不过，他也坦言，对俄罗斯来说，“这将是一件非常不合理的事情，这是一个不同的故事。”

在谈到乌克兰的军事局势时，埃伯哈德·佐恩说，俄罗斯的进攻动态已经放缓，但俄军仍在稳步推进。他说：“（俄军）在大规模炮火的支持下，他们正在推动其前进——不顾乌克兰平民的伤亡。”他还提及，俄军不会很快耗尽弹药。

埃伯哈德·佐恩说：“俄罗斯人有大量的弹药供他们使用。”这名德军高级将领指出，“这些弹药有一部分是陈旧的，而且非常不精准，但正是这一点对民用基础设施造成了巨大的破坏。他们（俄军）每天大约发射4万至6万发炮弹”。

埃伯哈德·佐恩说，尽管如此，他预计俄军目前没有任何深入乌克兰领土的远距离攻势。他还说，俄军目前正专注于征服顿巴斯地区，这个由莫斯科支持的分离主义分子已经占据了大块领土的乌克兰东部工业区。然而，埃伯哈德·佐恩说，目前还没有看到有关战事的军事解决。