日本防卫省新年度预算申请达近5.6万亿日元，据报考虑量产1500枚导弹

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日本防卫省8月31日敲定了2023年度预算申请。据共同社报导，为实现岸田内阁提出的彻底加强防卫力，列入了创纪录的5.5947万亿日元（约合人民币2785亿元），还写进很多金额未定的“事项要求”。为拥有“对敌基地攻击能力”更名后的“反击能力”，将大力部署远程导弹。为加强防空能力，首次写明“宙斯盾系统搭载舰”建设费，力争2027年度服役。《产经新闻》另援引多名政府官员的话报导称，日本防卫省考虑量产可从敌方射程圈外实施攻击的远程“防区外导弹”逾1500枚。

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共同社周三报导指，关于日本防卫省新年度预算中包含的金额未定的“事项要求”，政府将在年底编制预算前对经费进行详细审查。总额将超过最高纪录2022年度预算的约5.4万亿日元，最终预算额或总计在6.5万亿日元左右（约合人民币3232亿元）。此举意在遏制迅速扩张军备的中国，但也可能引发军备竞赛。

据悉，在该预算的主要项目中，为了通过远程导弹确保“防区外防卫能力”，将延长日本陆上自卫队12式陆基反舰导弹的射程。陆基发射型将开始量产，计划2026年度部署。此外，“宙斯盾系统搭载舰”是已中断的陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划的替代措施，将开始发动机的采购和设计。预计标准排水量约2万吨，是自卫舰中最大级别。

报导指，为应对并拥有中俄及朝鲜正在开发的现有系统难以拦截的“高超音速武器”，日本也将展开研究。自卫队为提升持续战斗能力，亦将增加导弹和弹药储备，加强生产体制。此外，新年度预算还将推动引进在俄乌战争中被证明有效的小型无人机等。除了警戒监视和情报收集外，日本防卫省还设想引进“攻击型”无人机，将获得研究用的机体。

报导指，日本防卫省今后还将加强包含太空、网络、电磁波等新领域在内的跨领域作战能力。日本航空自卫队宇宙作战群人员将增加约80人，并在防卫省新设“网络企划课”（暂定名）。

同样在当天，《产经新闻》引述多名政府官员的话独家报导称，日本防卫省正在考虑量产可从敌方射程圈外实施攻击的远程“防区外导弹”（Stand-Off Missile）逾1500枚。报导指，日本政府预定今年年底修订《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》等三份战略文件，预计将把拥有“反击能力”纳入考量，而“防区外导弹”将是核心。

报导称，日本防卫省将引进的“防区外导弹”的主要部分是其国产的12式陆基反舰导弹的改进版，该导弹部署在陆上自卫队。射程将从目前的100多公里扩大到1000多公里，最远可达到中国大陆。

报导指，日本具“反击能力”的攻击对象，不仅是对敌方导弹的据点，还包括战斗初期阶段攸关制空权的对空雷达、机场等也纳入想定的范围。在岛屿防卫时，有必要从远方瞄准敌方舰艇、登陆部队。日本防卫省认为，包括未射中标的及遭拦截的导弹数量在内，估计需拥有逾1500枚远距导弹。

报导指，日本防卫省31日敲定的2023年度预算申请包括采购大量远程“防区外导弹”的支出，作为加强防卫力的一个核心要素。其目的是通过大规模生产和早期装备，将最初的计划提前三年，目的是在第八财政年度起全面部署。在利用导弹作为“反击能力”方面迈出了重要一步，预计将在今年年底对包括《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》在内的三份战略文件的修订中提出。

此前，《读卖新闻》21日报导称，由于东亚局势动荡，日本政府紧要任务是研究是否列装1000远程巡航导弹来应对和中国之间的导弹鸿沟。