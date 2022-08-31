日美导弹和电子战部队在南方离岛举行联合反舰训练

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自东京方面消息，日本陆上自卫队8月31日向媒体公开了以离岛防卫时应对舰艇为目的、在鹿儿岛县奄美大岛与美国陆军举行的联合演习。陆上自卫队视为南西诸岛防卫核心的12式陆基反舰导弹、美军高机动火箭炮系统“海马斯”以及双方的电子战部队参加了训练。

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日本陆上自卫队西部方面队周三通过其官方推特介绍称，“8月31日，西部方面队在日本奄美进行了一次联合反舰作战演习，参加者包括陆上自卫队的12式陆基反舰导弹、美军的“海马斯”火箭炮系统和美日电子战部队”。推文指，两国指挥官举行了联合新闻发布会，并表示 “我们将进一步加强日本和美国之间的合作，为我国的安全和该地区的和平与稳定作出贡献。”奄美大岛属于鹿儿岛县，是日本九州南方海面上奄美群岛中的主要岛屿。

据共同社报导，陆上自卫队和美国陆军都提出了在安全领域提高原有的陆海空与新受到重视的太空、网络、电磁波相结合的跨领域作战能力。报导称，此次在面朝中国海洋活动活跃的东海的奄美显示运用能力，意在进行牵制。训练中，根据日美电子战部队收集到的敌方舰艇位置等情报，从设在熊本县健军驻地的日美协调所向奄美驻地的协调所发出攻击舰艇的指示。12式陆基反舰导弹和“海马斯”依次部署，将发射器对准了上空。

报导指，陆上自卫队西部方面总监、陆将竹本龙司在当地举行记者会，关于在奄美的联合训练强调：“（奄美）位于冲绳本岛和九州的中间，具有重要的地缘政治意义。将通过日美合作为地区稳定作出贡献。”驻日美国陆军司令、少将沃威尔就美军的作用说明称：“作为陆上自卫队的伙伴，我们的立场是对潜在的敌方进攻进行威慑支援。”

据了解，此次训练是日美共计约2100人参加、在九州各地实施的陆上自卫队和美国陆军定期联合训练“东方之盾”的一环。报导指，如果日本防务省就12式陆基反舰导弹推进开发的远程化得以实现，将作为能从敌方射程范围外实施攻击的“防区外导弹”，成为政府考虑拥有的“反击能力”具体化的装备品。而美军的“海马斯”提供给被俄罗斯进攻的乌克兰，成为了强大战力。