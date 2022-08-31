美日韩国安高官将于周四在夏威夷印太司令部举行三边会谈

美国/日本/韩国

美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）8月30日通过声明表示，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、日本国家安全保障局局长秋叶刚男和韩国国家安保室室长金圣翰将于9月1日在夏威夷的美国印太司令部总部举行会晤。

广告 继续浏览后续

据白宫方面介绍，与会的三国官员将于8月31日进行双边会晤。而在三边会议结束后，沙利文将访问美国印太司令部，“讨论我们为捍卫自由和开放的印度-太平洋而建立的联盟”。

据韩联社报导，韩国总统办公室31日发布消息称，金圣翰将访美出席韩美日国安首长会议，三方将就朝鲜问题、韩美日合作、经济安全、地区及国际热点问题进行深入讨论。

报导指，这将是尹锡悦政府今年5月上台以来三国国安首长首次会晤。据观测，韩方将向美日详细介绍韩方的对朝政策路线图“大胆构想”。在此过程中，三方可能会共同审视朝鲜局势，并就遏制朝鲜发起挑衅、推动无核化进程取得进展等事宜交换意见。

报导称，三方还会就中国在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台后实施围台军演等情况进行交流。此外，三方或将商讨经济安全合作问题。届时，韩方将就美方实施《通胀削减法案》对韩企不利的问题提出关切，并要求美方设法将韩方可能遭到的损失降到最低。

金圣翰31日在启程前告诉媒体称，当前韩半岛安全形势异常严峻，此次韩美日国安首长会议非常切合时宜，有望进行富有意义的讨论。

报导指，金圣翰表示，将就拓展韩美日安全合作的深度和广度进行富有建设性的讨论。三方将探讨如何有效应对朝鲜与日俱增的核导威胁，以及在韩美日协作框架下怎样让朝鲜接受韩方的对朝政策“大胆构想”等。此外，三方还将就美国《通货膨胀削减法》进行讨论。