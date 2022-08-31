韩美联合师举行大规模火力演习：规模为联合师成立以来之最

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自首尔方面消息，韩美联合师8月31日表示，该师正在韩国西北部京畿道抱川市的训练场实施联合火力演习，规模为联合师成立以来之最。韩美两军均派出战力，共同演练火力运用。

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据韩联社报导，该演习于29日启动，为期三天。韩美根据联合师的演习计划模拟纵深和近距离作战，共同演练火力运用。此次演习旨在验证韩美两军在执行联合作战时的互操作能力。

韩方派出首都机械化步兵师第16旅、第1军和第28师旗下炮兵旅、第5军和第6军旗下情报营、陆军航空司令部旗下部署有"阿帕奇"直升机的第901营和第902营参演。美方则派出韩美联合师循环部署旅、第二航空战斗旅、第210野战炮兵旅、第7航空军参加。

报导指，驻韩美军当天向媒体公开韩美两军在位于京畿道抱川市的罗德里格斯训练场实施的联合野外机动训练。训练包括两军探测并反击敌军的迫击炮射击、针对敌军机械化部队出动美空军第七航空队A-10攻击机执行近距离空中支援（CAS）任务等。

两军随后进行联合射击训练和动用坦克炮和机枪的运动射击。K-9自行火炮、“帕拉丁”自行火炮、4.2英寸迫击炮、120毫米迫击炮、K1A2主战坦克、M1A2“艾布拉姆斯”主战坦克等装备参演。

据了解，韩美联合师于2015年1月成立，由韩美陆军联合组成，是世界上唯一一支两国均派出旅级兵力并在单一指挥体系下编制的师级部队。报导称，韩美联合师协助团团长金南勋（音）准将表示，此次是自韩美联合师成立以来，韩美两军首次在单一指挥体系之下实施师级野战机动演习，将有助于增强两军的联合作战能力。