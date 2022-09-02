印度首艘国产航母正式服役 莫迪：印太地区是重要的国防优先事项

印度/军事/印太

印度第一艘国产航空母舰“维克兰特”号（INS Vikrant）于9月2日正式服役。印度政府当天在科钦造船厂为“维克兰特”号举行了盛大的服役仪式，印度总理莫迪（Narendra Modī）出席并发表讲话。莫迪称，“直到现在，这种类型的航空母舰只由发达国家制造。今天，印度通过加入这个联盟，在成为一个发达国家方面又迈出了一步。”他谈到，印太地区仍然是印度的“重要国防优先事项”。

广告 继续浏览后续

据了解，“维克兰特”号航母的设计工作始于1999年，2005年在科钦造船厂开工建造，2013年8月正式下水。随后因各种原因，航母后续建造及海试拖延多次。这艘在周五正式服役的航空母舰满载排水量4.3万吨，造价达2000亿卢比（约合人民币173.3亿元），是印度历史上建造过的最大军舰。

这艘内部有2200个隔间，可以容纳超过1600名船员的军舰将在2023年底前全面投入使用，此前将首先进行印度的俄制米格-29K战斗机的着陆试验。据悉，印度计划为该航母配备二十多架新战斗机，目前正在考虑法国达索公司的阵风M型舰载机和波音公司制造的F/A-18 Block III超级大黄蜂。

在此之前，“维克兰特”号航母将依靠从印度此前唯一的航母“超日王”(INS Vikramaditya)号上借用的俄制军机。据《今日印度》介绍，今次服役的“维克兰特”号航母全长262米，宽62米，可以搭载30架各类型飞机，包括米格-29K战斗机、卡-31预警直升机、SH-60“海鹰”直升机等。航母最大航速28节，续航里程约7500海里。

莫迪周五在为“维克兰特”号举行的盛大服役仪式上说：“目标可能是困难的。挑战可能很大。但当印度下定决心时，没有什么目标是不可能的。”他强调：“直到现在，这种类型的航空母舰只由发达国家制造。今天，印度通过加入这个联盟，在成为一个发达国家方面又迈出了一步。”

莫迪指出，在这个历史性的日子里，印度已经摆脱了奴隶制的痕迹，摆脱了奴隶制的负担；印度海军从今天起有了一面新的旗帜。他称，直到现在，奴隶制的身份还留在印度海军的旗帜上，但从今天起，在贾特拉帕蒂•希瓦吉（十七世纪马拉特联邦的缔造者）的激励下，新的海军旗帜将在海上和天空中飘扬。

莫迪说，“维克兰特”号航母服役时，许多印度海军的女水兵也将在该航母上服役。他称，现在，印度海军已经决定向女性开放其所有分支部门，过去的限制现在正在被取消。莫迪说：“就像能干的海浪没有边界一样，印度的女儿们也不会有任何边界或限制。”

莫迪形容说，水流一滴一滴地积累变成了一个巨大的海洋。他还提到印度国产的轻型多用途光辉（Tejas）战斗机和火炮系统。“同样，如果印度的每一个公民都开始践行‘为本地发声’的口号，那么国家自力更生的时间就不会很长，”莫迪说。

在评论不断变化的地缘战略形势时，莫迪说，过去，印太地区和印度洋的安全问题长期被忽视，“但是，今天这个地区对我们来说是国家的一个重要的国防优先事项。”

莫迪表示：“这就是为什么我们在各个方向上努力，从增加海军的预算到提高其能力”。他称：“一个强大的印度将为一个和平和安全的世界铺平道路”。