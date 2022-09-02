岸田文雄会见美海军陆战队司令：将强化日本防卫力和日美同盟

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自东京方面消息，日本首相岸田文雄9月2日在官邸与来访的美国海军陆战队司令大卫·伯格（David H. Berger）举行会谈。岸田文雄表示，将进一步强化日本的防卫力和日美同盟并实现“自由开放的印度-太平洋”，强调“将致力于地区、国际社会的和平与稳定”。考虑到台湾局势趋于紧张等全球安全形势的变化，两人确认了日美两国密切合作的方针。

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据日本外务省介绍，岸田文雄在当地时间周五下午与伯格将军进行了大约20分钟的会谈。岸田文雄在开场白中欢迎伯格访问日本，并表示他高度赞赏美国海军陆战队在面临更具挑战性的安全环境时为确保战备和维持威慑力所开展的活动，并希望通过加强日本的防卫力和进一步强化日美联盟，为实现“自由和开放的印度-太平洋”，以及区域和国际社会的和平与稳定而努力。

伯格在发言中对日本前首相安倍晋三的去世表示哀悼，并提出面对该地区日益严峻的安全环境，他将继续努力维持日美同盟的威慑力。据日本外务省介绍，“双方就涉及中国的各种问题、朝鲜局势，包括其多次发射导弹，以及美日安全和防务合作交换了意见，并确认两国将继续密切合作。”

此外，双方还确认了从维持日美同盟的威慑力和减少冲绳及其他当地社区负担的角度稳步推进驻日美军调整的重要性，岸田文雄呼吁采取安全行动和其他措施，考虑到驻日美军事活动对当地社区的影响。据了解，此举似乎是考虑到美国空军的CV-22“鱼鹰”运输机因故障问题停飞，但海军陆战队的MV-22“鱼鹰”仍在运用。

据共同社报导，对于日本政府在俄乌战争爆发后向乌克兰提供防卫物资，伯格予以了肯定。在此之前，日本防卫大臣滨田靖一与伯格在防卫省会面，呼吁加强合作，并称“日本陆上自卫队与美国海军陆战队的协作前所未有地重要。”