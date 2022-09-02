缅甸军政权以选举舞弊指控加判昂山素季三年监禁

缅甸/昂山素季

2021年2月1日政变上台的缅甸军政府继续对前民选政府国务资政昂山素季追加各种罪名，9月2日再以选举舞弊指控，加判昂山素季三年监禁。至此，军政府上台一年半以来，现年77岁的昂山素季已经被累计判刑20年。

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军政权指控昂山素季在2020年11月 缅甸大选中舞弊。2021年2月1日，军队也正是以选举舞弊为由，推翻了民主选举产生的昂山素季政府。昂山素季领导的全国民主联盟在那次大选中大获全胜，但军队在缅甸政治生活中的势力进一步削弱。前往缅甸观察选举的国际观察员普遍认为那次选举反映出缅甸民意，但军队则持续指控有选举舞弊。

2日的最新判决意味着已经77岁的昂山素季将在狱中度过20年。几天前，军政权已经闭门审判，在8月中旬，以受贿罪名，判处她六年监禁。而军政权对的指控罪名还远不止这些。军政权一年多以前开始就各种罪名闭门审判，罪名从非法拥有对讲机，违反新冠防疫限行措施，到鼓动聚众闹事，收取贿赂等等。法新社2日发自仰光的报道指出，所有这些指控有可能让这位1991年诺贝尔和平奖得主总共面对120年的监禁。但昂山素季始终在民间享有极高民意支持。她领导的民选政府被推翻在全国引发各种形式的抗议活动，也招致军政权强力镇压。当地非政府组织认为，一年多来，已经有两千多平民百姓被杀害，一万五千人被捕。

昂山素季自今年6月起就在内比都一座监狱，被单独拘押。她的律师被禁止与媒体和国际组织交流。法新社引述知情人士指出，昂山素季2日出庭时，看上去身体不错。

国际社会上不断声音谴责军政权出于政治目的，以司法手段，加害于昂山素季。

一年多来，多名昂山素季的亲信也被判以重刑。一名全国民主联盟的前议员甚至在7月底被处决。

军政权希望在2023年夏举行新的选举。但美国国务卿布林肯此前呼吁国际社会不要支持这种假选举。

昂山素季1990年首次领导全国民主联盟在大选中获胜。当时的军政权拒绝承认选举结果，昂山素季此后被军政权软禁近20年，2010年才重获自由。但自2012年起逐步启动的民主化进程，2021年再因军事政变而夭折。