韩国安首长：不排除韩日首脑月内举行峰会

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韩国国家安保室室长金圣翰9月2日结束在美国夏威夷举行的韩美日国安首长会议后回国。金圣翰在仁川国际机场接受采访时表示，与日方就韩日首脑会谈的具体时机进行了磋商，但具体内容尚难公开。

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据韩联社报导，金圣翰当天告诉记者称，他认为，韩日领导人将有机会借联合国等多边会议之机会晤，或在此前后以“穿梭外交”等形式会晤，提出具体的解法。被问及两国领导人是否会借定于本月中旬的联合国大会之机举行会谈时，金圣翰只回答，不排除任何可能性。

就二战时期日本强征劳工等历史遗留问题，金圣翰表示，此行中没有时间充分探讨有关（历史问题的）具体解法。他强调，但日方也期待两国只要解决强征劳工问题，其他悬而未决的问题也会迎刃而解。金圣翰称，期待双方基于这种共识在今后一两个月集中努力于此，也许能找到合理解法。

报导指，若韩日首脑会谈月内促成，这将是2019年12月时任韩国总统文在寅和时任日本首相安倍晋三借韩中日首脑峰会之机在成都举行会晤后，两国首脑时隔2年10个月会晤。

韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄近来屡次强调改善两国关系的重要性，尹锡悦曾以总统当选人身份同岸田文雄通电话，还派遣韩日政策协商代表团访日，并得到岸田亲自接见。

不过，据《产经新闻》引述一位日本高级官员报导称，与会的日本国家安全保障局局长秋叶刚男在与金圣翰的会晤中并未探讨两国首脑峰会的时间表，而只是寻求解决强征劳工问题。此外，美日韩三国的朝核问题首席代表将于7日在东京会晤，共商朝鲜无核化问题。