印度下周将主持四方安全对话高官会议 日印将于东京举行2+2部长会

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据《印度教徒报》周五报导，印度将在下周主持美日印澳四方安全对话（Quad）高级官员会议。该会议定于9月5日至6日举行，是印度与其印太伙伴在下周将举行的一系列会议之一，被视为印度政府在9月中旬参加上合组织撒马尔罕峰会之前的“平衡”行动的一部分。届时，印度总理莫迪将前往乌兹别克斯坦历史名城撒马尔罕参加该组织峰会。

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此外，印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）和国防部长拉杰纳特·辛格(Rajnath Singh) 也将在下周晚些时候前往东京参加印度和日本的外长、防长“2+2” 会议。印度商务部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）则将于9月5日至10日前往美国参加双边贸易谈判，并出席在洛杉矶举行的“印太经济繁荣框架” （IPEF）第三次部长级会议，这是该平台自5月由美国总统拜登发起以来首次举行的面对面部长级会议。

印度外交部发言人阿林达姆·巴吉（Arindam Bagchi）周四在主持记者会时表示：“我认为这反映了我们与我们的伙伴——你们知道，四方安全对话伙伴，但也有双边伙伴，（与我们）的密切协调和合作。”他补充说：“日本是少数几个与我们进行2+2合作的国家之一。美国显然是另一个（这样做的）国家，其是我们开始举行2+2合作的第一个国家，我认为我们期待着与美国在这里举行2+2闭会期间会议。”

据了解，在下周四方安全对话部长级会议期间，与会各国的官员们将评估该倡议提出的具体项目的进展情况，包括六个“国家领导人级”工作组——关于新冠疫情应对和全球卫生安全、气候、关键和新兴技术、网络、空间和基础设施领域。

此外，虽然印度是这四个国家中唯一不在美国和欧盟因乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁的成员，但鉴于战争的广泛影响，该集团预计将讨论加强粮食安全和能源安全举措。本周五，印度商务部还宣布了其部长皮尤什·戈亚尔对美国的访问，并指他参加“印太经济繁荣框架”部长级会议将侧重于加强经济合作，“提高印太地区的复原力、可持续性、包容性、经济增长、公平性和竞争力”。

华盛顿方面，美国国务院周六通过声明表示，“负责南亚和中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢（Donald Lu）将于9月5日至8日率领美国代表团访问印度，以深化美印全面全球战略伙伴关系。负责东亚和太平洋事务局的副助理国务卿卡米尔·道森(Camille Dawson)将与卢助理国务卿一起参加四方安全对话高级官员会议，国防部负责印太安全事务的助理部长伊利·拉特纳（Ely Ratner）将参加美印2+2闭会期间会议和海上安全对话。”

美方表示：“代表团将与印度高级官员会面，讨论美国和印度如何扩大我们的合作，以支持一个自由开放、相互联系、繁荣、有活力和安全、人权得到尊重的印太地区。卢助理国务卿还将参加美国-印度妇女经济赋权联盟下的一个与女企业家的活动，该活动旨在通过妇女有意义地参与劳动力来提高经济安全。他还将与高级商业主管进行圆桌讨论，探讨印度如何在未来25年内充分实现其经济潜力，成为全球供应链的核心枢纽。”