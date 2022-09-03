拜登将在月底主持首次美国-太平洋岛国峰会：推进自由开放的印度-太平洋

美国/太平洋/印太

白宫9月2日通过声明宣布，美国总统拜登（Joe Biden）将于9月28日至29日在华盛顿主持首次美国-太平洋岛国峰会。

广告 继续浏览后续

白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）通过声明介绍称：“此次峰会将展示美国与太平洋岛国和太平洋地区的深厚和持久的伙伴关系，这种关系以共同的历史、价值观和人民之间的联系为基础。峰会将反映出我们在气候变化、大流行病应对、经济复苏、海上安全、环境保护以及推进自由开放的印度-太平洋等关键问题上不断扩大和深化的合作。”

据了解，拜登已邀请密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、萨摩亚、图瓦卢、汤加和斐济的首脑参加此次峰会。白宫宣布的这一消息是在所罗门群岛近日宣布暂停外国军舰访问后作出的，美国及其盟友对所罗门群岛与中国稍早达成的新安全框架协议感到担忧。

值得一提的是，为了强化对印太地区的关注和竞争，拜登5月在白宫召开了美国-东盟特别峰会。拜登表示，这次峰会标志着美国与东盟这个拥有10个成员国的地区组织之间合作关系一个“新时代”的开始。

拜登随后在访问日本期间与日本首相岸田文雄和印度总理莫迪等领导人共同宣布了“印太经济繁荣框架”(IPEF)的启动。